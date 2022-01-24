Порошенко покинул здание бюро через 7 минут после прибытия на допрос, — ГБР (фото)

После инцидента силовики обвинили нардепа в том, что он ненадлежаще выполняет обязательства, возложенные на него судом.

Бывший президент Украины и народный депутат Петр Порошенко прибыл в Государственное бюро расследование по вызову следователя, где ожидал в приемной семь минут. После этого политик покинул помещение, не предупредив об этом представителей силового органа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

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Порошенко проходит в расследовании о государственной измене в качестве подозреваемого. По словам следователя ГБР, в 24 января 2022 года в 16:11 ему позвонил адвокат Порошенко, который сообщил, что прибыл вместе с подозреваемым по вызову.

Поскольку судом по отношению к Петру Порошенко применены ограничительные меры, народный депутат обязан являться в следственные органы по первому их требованию.

Через четыре минуты следователь ГБР спустился в холл здания, однако, ни Порошенко, ни его адвоката на месте не обнаружил. Тогда представитель следственного органа связался с адвокатом подозреваемого, но тот не мог объяснить, что случилось с ним и с его подзащитным.

Выяснилось, что Петр Порошенко вместе со своим адвокатом Игорем Голованем и другими защитниками зарегистрировались в журнале посетителей в 16:11. И покинули здание ГБР три минуты спустя, что подтверждается записью с камеры наблюдения.

Следствие считает, что действия подозреваемого Петра Порошенко могут расцениваться как ненадлежащее выполнение им обязательств, возложенных на него судом.

Ранее Фокус сообщал о том, что ГБР обвинила Петра Порошенко в том, что он сдал не все из своих загранпаспортов. Адвокат подозреваемого Игорь Головань заявил на это, что все загранпаспорта были сданы им лично утром 24 января.

21 января 2022 года Офис Генерального прокурора обжаловал слишком мягкое, на взгляд правоохранителей, ограничение свободы Петра Порошенко. И пообещал взять его под стражу.

В то же время, ряд СМИ сообщали, что чересчур мягкое ограничение свободы мог обеспечить Петру Порошенко заместитель главы Офиса Президента Андрей Смирнов.