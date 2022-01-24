Порошенко покинув будівлю бюро за 7 хвилин після прибуття на допит, — ДБР (фото)

Після інциденту силовики звинуватили нардепа, що він неналежно виконує зобов'язання, покладені на нього судом.

Колишній президент України та народний депутат Петро Порошенко прибув до Державного бюро розслідування на виклик слідчого, де чекав у приймальні сім хвилин. Після цього політик покинув помешкання, не попередивши про це представників силового органу. Про це повідомляє пресслужба відомства у Facebook.

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Порошенко проходить у розслідуванні про державну зраду як підозрюваний. За словами слідчого ДБР, 24 січня 2022 року о 16:11 йому зателефонував адвокат Порошенка, який повідомив, що прибув разом із підозрюваним на виклик.

Оскільки судом щодо Петра Порошенка застосовано обмежувальні заходи, народний депутат зобов'язаний прибути в слідчі органи на першу їхню вимогу.

Через чотири хвилини слідчий ДБР спустився у хол будівлі, проте ні Порошенка, ні його адвоката на місці не знайшов. Тоді представник слідчого органу зв'язався з адвокатом підозрюваного, але той не міг пояснити, що трапилося з ним і його підзахисним.

З'ясувалося, що Петро Порошенко разом зі своїм адвокатом Ігорем Голованем та іншими захисниками зареєструвалися у журналі відвідувачів о 16:11. І покинули будівлю ДБР через три хвилини, що підтверджується записом із камери спостереження.

Слідство вважає, що дії підозрюваного Петра Порошенка можуть розцінюватись як неналежне виконання ним зобов'язань, покладених на нього судом.

Раніше Фокус повідомляв про те, що ДБР звинуватила Петра Порошенка в тому, що він здав не всі свої закордонні паспорти. Адвокат підозрюваного Ігор Головань заявив, що всі закордонні паспорти були здані ним особисто вранці 24 січня.

21 січня 2022 року Офіс Генерального прокурора оскаржив надто м'яке, на думку правоохоронців, обмеження свободи Петра Порошенка. І пообіцяв узяти його під варту.

Водночас, низка ЗМІ повідомляла, що надто м'яке обмеження волі міг забезпечити Петру Порошенку заступник голови Офісу Президента Андрій Смирнов.