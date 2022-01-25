Арахамия рассказал, к чему приведет паника украинцев из-за возможного вторжения РФ

Нардеп считает, что паника приведет к тому, что Россия выполнит свое задание без эскалации и агрессии.

Россия с 2014 года ведет гибридную войну с Украиной. Составляющей этой войны является нагнетание паники вокруг возможного вторжения РФ, сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает пресс-центр "Слуги народа".

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По его словам, если украинцы поддадутся паническим настроениям, это поставит под угрозу всю экономику Украины.

"И даже если не будет никакой эскалации, агрессии, Россия фактически выполнит свою задачу – люди начнут изымать депозиты из банков, прекратят покупать жилье, тратить деньги", — заявил глава фракции.

Еще политик отметил, что такой информационной психологической спецоперации давно не было в Украине.

"Вы знаете, как нагнетается паника, как многие на это реагируют, как этому условно "помогают" сейчас известные мировые издания", – отметил Арахамия.

Он добавил, что сейчас задача Верховной Рады действовать так же, как украинские военные — демонстрировать устойчивость, холодный ум и без паники готовится ко всем возможным сценариям.

Напомним, соцопрос КМИС показал, что около половины украинцев верят, что Россия может вторгнуться в Украину.

Еще сообщалось, что президент Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за возможного вторжения РФ и попросил не паниковать и рассуждать обо всем "холодным умом".