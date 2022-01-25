Арахамия рассказал, к чему приведет паника украинцев из-за возможного вторжения РФ
Нардеп считает, что паника приведет к тому, что Россия выполнит свое задание без эскалации и агрессии.
Россия с 2014 года ведет гибридную войну с Украиной. Составляющей этой войны является нагнетание паники вокруг возможного вторжения РФ, сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает пресс-центр "Слуги народа".
По его словам, если украинцы поддадутся паническим настроениям, это поставит под угрозу всю экономику Украины.
"И даже если не будет никакой эскалации, агрессии, Россия фактически выполнит свою задачу – люди начнут изымать депозиты из банков, прекратят покупать жилье, тратить деньги", — заявил глава фракции.
Еще политик отметил, что такой информационной психологической спецоперации давно не было в Украине.
"Вы знаете, как нагнетается паника, как многие на это реагируют, как этому условно "помогают" сейчас известные мировые издания", – отметил Арахамия.
Он добавил, что сейчас задача Верховной Рады действовать так же, как украинские военные — демонстрировать устойчивость, холодный ум и без паники готовится ко всем возможным сценариям.
Напомним, соцопрос КМИС показал, что около половины украинцев верят, что Россия может вторгнуться в Украину.
Еще сообщалось, что президент Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за возможного вторжения РФ и попросил не паниковать и рассуждать обо всем "холодным умом".