Арахамія розповів, до чого призведе паніка українців через можливе вторгнення РФ
Нардеп вважає, що паніка призведе до того, що Росія виконає своє завдання без ескалації та агресії.
Росія з 2014 року веде гібридну війну з Україною. Складником цієї війни є нагнітання паніки навколо можливого вторгнення РФ, повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає пресцентр "Слуги народу".
За його словами, якщо українці піддадуться панічним настроям, це поставить під загрозу всю економіку України.
"І навіть якщо не буде жодної ескалації, агресії, Росія фактично виконає своє завдання — люди почнуть вилучати депозити з банків, припинять купувати житло, витрачати гроші", — заявив голова фракції.
Ще політик зазначив, що такої інформаційної психологічної спецоперації давно не було в Україні.
"Ви знаєте, як нагнітається паніка, як багато хто на це реагує, як цьому умовно "допомагають" зараз відомі світові видання", — зазначив Арахамія.
Він додав, що зараз завдання Верховної Ради діяти так само, як і українські військові — демонструвати стійкість, холодний розум і без паніки готуватися до всіх можливих сценаріїв.
Нагадаємо, соцопитування КМІС показало, що майже половина українців вірять, що Росія може вторгнутися в Україну.
Ще повідомлялося, що президент Володимир Зеленський звернувся до українців через можливе вторгнення РФ і попросив не панікувати та міркувати про все "холодним розумом".