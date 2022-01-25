Арахамія розповів, до чого призведе паніка українців через можливе вторгнення РФ

Нардеп вважає, що паніка призведе до того, що Росія виконає своє завдання без ескалації та агресії.

Росія з 2014 року веде гібридну війну з Україною. Складником цієї війни є нагнітання паніки навколо можливого вторгнення РФ, повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає пресцентр "Слуги народу".

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За його словами, якщо українці піддадуться панічним настроям, це поставить під загрозу всю економіку України.

"І навіть якщо не буде жодної ескалації, агресії, Росія фактично виконає своє завдання — люди почнуть вилучати депозити з банків, припинять купувати житло, витрачати гроші", — заявив голова фракції.

Ще політик зазначив, що такої інформаційної психологічної спецоперації давно не було в Україні.

"Ви знаєте, як нагнітається паніка, як багато хто на це реагує, як цьому умовно "допомагають" зараз відомі світові видання", — зазначив Арахамія.

Він додав, що зараз завдання Верховної Ради діяти так само, як і українські військові — демонструвати стійкість, холодний розум і без паніки готуватися до всіх можливих сценаріїв.

Нагадаємо, соцопитування КМІС показало, що майже половина українців вірять, що Росія може вторгнутися в Україну.

Ще повідомлялося, що президент Володимир Зеленський звернувся до українців через можливе вторгнення РФ і попросив не панікувати та міркувати про все "холодним розумом".