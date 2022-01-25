Рада направит в ООН и правительства стран обращение касаемо шантажа РФ

В обращении говорится, что шантаж Москвы по недопущению Украины в ЕС и НАТО нарушает ряд внутренних и международных договоренностей и законных актов.

Верховная Рада приняла обращение в Организацию Объединенных Наций, Европарламент и правительства стран мира о неприемлемости военного шантажа Москвы в отношении Украины. Об этом говорится на сайте парламента.

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В документе речь идет о том, что Россия манипулирует безопасностью, чтобы помешать Украине в евроинтеграции и вступлении в НАТО.

Не голосовали за постановление представители фракции "ОПЗЖ".

Предлагается признать, что требования России к международным партнерам по недопущению реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины являются нарушением:

Конституции и законодательства Украины;

Основных принципов и норм международного права, Устава ООН, заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года (Хельсинский заключительный акт), итогового документа Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 21 ноября 1990 года (Парижская хартия для новой Европы );

Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 (Будапештский меморандум);

Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" №68/262, от 27 марта 2014 года, Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года и других международно-правовых актов.

Напомним, Москва потребовала от США не голосовать за вступление Украины в НАТО и отозвать формулу Бухарестского саммита, которая предусматривает вхождение Украины и Грузии в Альянс.

Как сообщалось, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия станут членами НАТО.