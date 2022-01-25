Рада надішле в ООН та уряди країн звернення щодо шантажу РФ

У зверненні йдеться, що шантаж Москви щодо недопущення України до ЄС і НАТО порушує низку внутрішніх і міжнародних домовленостей та законних актів.

Верховна Рада ухвалила звернення до Організації Об'єднаних Націй, Європарламенту й урядів країн світу про неприйнятність військового шантажу Москви щодо України. Про це йдеться на вебсайті парламенту.

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У документі йдеться про те, що Росія маніпулює безпекою, щоб завадити Україні в євроінтеграції та вступі до НАТО.

Не голосували за ухвалу представники фракції "ОПЗЖ".

Пропонується визнати, що вимоги Росії до міжнародних партнерів щодо недопущення реалізації європейських і євроатлантичних прагнень України є порушенням:

Конституції та законодавства України;

Основних принципів і норм міжнародного права, Статуту ООН, заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року (Гельсінський заключний акт), підсумкового документа Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 21 листопада 1990 року (Паризька хартія для нової Європи);

Меморандуму про гарантії безпеки в зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року (Будапештський меморандум);

Резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Територіальна цілісність України" №68/262 від 27 березня 2014 року Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму від 9 грудня 1999 року й інших міжнародно-правових актів.

Нагадаємо, Москва вимагала від США не голосувати за вступ України до НАТО та відкликати формулу Бухарестського саміту, яка передбачає входження України та Грузії до Альянсу.

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна та Грузія стануть членами НАТО.