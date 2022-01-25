"Полупустые палатки на границе": Арахамия озвучил данные украинской разведки

По мнению нардепа, несмотря на то, что со спутника "палатки выглядят предостерегающе", Россия не проводит активной подготовки вторжения.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, отвечая на вопросы журналистов заявил, что по данным украинской разведки на приграничных территориях с Украиной стоят полупустые палатки и мобильные казармы российских военных. Об этом сообщает Pavlovsky News.

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По словам нардепа, украинская разведка сейчас обладает более точной информацией, поскольку использует разведывательные БПЛА. Поэтому несмотря на то, что со спутника "палатки выглядят предостерегающе", на данный момент Россия не проводит активной подготовки вторжения.

"На данный момент нет никаких даже намеков на подготовку нападения. Есть сосредоточение войск, какое и было весной", — заявил Арахамия.

По мнению главы фракции, с одной стороны лидеры западных заботятся об Украине в условиях нависшей опасности, но с другой — западные спецслужбы не коррелирует свои данные с украинской разведкой, данные которой являются более точными.

Арахамия убежден, что нагнетание ситуации вокруг возможного российского вторжения в Украину, прежде всего, вредит украинской экономике. И если в таком "режиме тревожности" Украина будет находится 6 — 8 месяцев, то это законичтся крайне негативными последствиями для ее экономики.

Ранее сообщалось, что народный депутат Давид Арахамия прокомментировал Фокусу военную угрозу со стороны России. Он сообщил, что парламент готовит изменения в закон о национальном сопротивлении и территориальной обороне.

Также глава фракции "Слуга народа" сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский может самостоятельно принимать решение об увеличении резервистов в рядах Вооруженных сил без объявления военного положения.