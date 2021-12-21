Зеленский может увеличить количество военных на границе с Беларусью без согласования Рады, - Арахамия

Глава государства в случае необходимости может объявить набор резервистов конкретных специальностей для экстренного реагирования на нападение.

Президент Украины Владимир Зеленский может самостоятельно принимать решение об увеличении резервистов в рядах Вооруженных сил. Об этом сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на итоговой пресс-конференции президентской партии, которую транслировали в Facebook.

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"Без военного положения президенту дали право заранее объявить набор резервистов конкретных специальностей. Например, втрое увеличить количество артиллеристов на границе с Беларусью. Ранее надо было для этого созвать Раду, проголосовать 226 "за" мобилизацию. Сейчас президент как верховный главнокомандующий может это сделать без помощи парламента", – отметил нардеп.

Большинство нардепов на новогодние праздники останутся в Украине и при необходимости соберутся в любой момент для голосования, – заявил он.

Фокус ранее подробно разбирал, кого призовут первыми в случае нападения России на Украину. В стане есть оперативный резерв, это люди с боевым опытом, прошедшие службу в армии по контракту.

По сведениям американского агентства Bloomberg, командование России призвало уже десятки тысяч резервистов, чтобы организовать вторжение в Украину.

Напомним, что Беларусь пригрозила размещением ядерного оружия на своей территории в ответ на активность НАТО на востоке.