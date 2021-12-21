Зеленський може збільшити кількість військових на кордоні з Білоруссю без узгодження Ради, — Арахамія

Глава держави в разі потреби може оголосити набір резервістів конкретних спеціальностей для екстреного реагування на напад.

Президент України Володимир Зеленський може самостійно ухвалювати рішення щодо збільшення резервістів у лавах Збройних сил. Про це повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на підсумковій пресконференції президентської партії, яку транслювали у Facebook.

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"Без воєнного стану президенту дали право заздалегідь оголосити набір резервістів конкретних спеціальностей. Наприклад, утричі збільшити кількість артилеристів на кордоні з Білоруссю. Раніше треба було для цього скликати Раду, проголосувати 226" за мобілізацію. Наразі президент як верховний головнокомандувач може це зробити без допомоги парламенту", – зазначив нардеп.

Більшість нардепів на новорічні свята залишаться в Україні і за необхідності зберуться будь-якої миті для голосування, – заявив він.

Фокус раніше докладно розбирав, кого призвуть першими в разі нападу Росії на Україну. У стані є оперативний резерв, це люди з бойовим досвідом, які пройшли службу в армії за контрактом.

За даними американського агентства Bloomberg, командування Росії закликало вже десятки тисяч резервістів, щоб організувати вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що Білорусь погрожувала розміщенням ядерної зброї на своїй території у відповідь на активність НАТО на сході.