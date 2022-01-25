"Напівпорожні намети на кордоні": Арахамія озвучив дані української розвідки

На думку нардепа, незважаючи на те, що із супутника "намети виглядають застережливими", Росія не проводить активної підготовки вторгнення.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, відповідаючи на запитання журналістів, заявив, що за даними української розвідки на прикордонних територіях з Україною стоять напівпорожні намети та мобільні казарми російських військових. Про це повідомляє Pavlovsky News.

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За словами нардепа, українська розвідка зараз має більш точну інформацію, оскільки використовує розвідувальні БПЛА. Тому незважаючи на те, що із супутника "намети виглядають застережливими", наразі Росія не проводить активної підготовки вторгнення.

"Наразі немає жодних навіть натяків на підготовку нападу. Є зосередження військ, яке й було навесні", — заявив Арахамія.

На думку голови фракції, з одного боку лідери західних дбають про Україну в умовах навислої небезпеки, але з іншого — західні спецслужби не корелюють свої дані з українською розвідкою, дані якої є точнішими.

Арахамія переконаний, що нагнітання ситуації навколо можливого російського вторгнення в Україну насамперед шкодить українській економіці. І якщо в такому "режимі тривожності" Україна перебуватиме 6-8 місяців, то це закінчиться вкрай негативними наслідками для її економіки.

Раніше повідомлялося, що народний депутат Давид Арахамія прокоментував Фокусу військову загрозу з боку Росії. Він повідомив, що парламент готує зміни до закону про національний опір і територіальну оборону.

Також голова фракції "Слуга народу" повідомив, що президент України Володимир Зеленський може самостійно ухвалювати рішення щодо збільшення резервістів у лавах Збройних сил без оголошення військового стану.