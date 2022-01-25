Кличко встретился с поверенной в делах США Квин на фоне возможного вторжения РФ

Мэр столицы и американский дипломат обсуждали готовность Киева к возможному вторжению армии РФ.

США будут и дальше поддерживать Украину в условиях военной агрессии РФ. Об этом сообщает пресс-служба посольства Соединенных Штатов в Киеве.

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Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин встретилась с мэром столицы Виталием Кличко.

На переговорах американский дипломат заверила, что Штаты продолжают поддерживать киевлян в условиях военной агрессии РФ, а кризис, который был создан Москвой, только укрепил поддержку партнеров и друзей Украины.

"Кризис повысил решительность ее защитников и создал возможности для политического единства в поддержку светлого будущего Украины", — говорится в сообщении посольства.

[ + – ] Поверенная в делах США в Украине Кристина Квин встретилась с Виталием Кличко

По итогам встречи мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в ходе диалога с Кристиной Квин обсуждалась готовность Киева к возможному вторжению РФ, а также вопросы, связанные с подготовкой сил самообороны.

На переговорах временная поверенная в делах США подчеркнула, что от стабильной ситуации в столице зависит обстановка в других регионах Украины.

"Также мы едины во мнении, что сегодня для всех ветвей власти и для всех политических сил — время объединения усилий для защиты Украины. Ссоры и политическое айкидо в стране только дестабилизируют ситуацию, которой может воспользоваться враг. А он у нас — один. Это — российский агрессор", — подытожил Виталий Кличко в своем Telegram.

[ + – ] Кличко и Квин в ходе переговоров обсудили готовность Киева к возможному вторжению РФ

Отметим, что в декабре 2021 года в Киеве проверяли бомбоубежища и сирены в условиях возможного вторжения армии РФ.

Также Фокус публиковал материал-инструкцию по безопасности в условиях вторжения РФ, и рассказывал, где в Киеве можно прятаться во время военной угрозы.