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Кличко зустрівся з повіреною у справах США Квін на тлі можливого вторгнення РФ

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Квін Кличко
Кличко та Квін обговорили готовність Києва до можливого вторгнення РФ

Мер столиці та американська дипломатка обговорювали готовність Києва до можливого вторгнення армії РФ.

США й надалі підтримуватимуть Україну в умовах військової агресії РФ. Про це повідомляє пресслужба посольства Сполучених Штатів у Києві.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін зустрілася із мером столиці Віталієм Кличком.

На переговорах американська дипломатка запевнила, що Штати продовжують підтримувати киян в умовах військової агресії РФ, а криза, яку було створено Москвою, лише зміцнила підтримку партнерів та друзів України.

"Криза підвищила рішучість її захисників і створила можливості для політичної єдності на підтримку світлого майбутнього України", — йдеться у повідомленні посольства.

Повірена у справах США в Україні Крістіна Квін зустрілася з Віталієм Кличком

За підсумками зустрічі мер Києва Віталій Кличко повідомив, що під час діалогу з Крістіною Квін обговорювалася готовність Києва до можливого вторгнення РФ, а також питання, пов'язані з підготовкою сил самооборони.

На переговорах тимчасова повірена у справах США наголосила, що від стабільної ситуації у столиці залежить обстановка в інших регіонах України.

"Також ми єдині на думці, що сьогодні для всіх гілок влади та для всіх політичних сил — час об'єднання зусиль для захисту України. Сварки та політичне айкідо в країні лише дестабілізують ситуацію, якою може скористатися ворог. А він у нас — один. Це — російський агресор", — підсумував Віталій Кличко у своєму Telegram.

Кличко Квін
Кличко та Квін під час переговорів обговорили готовність Києва до можливого вторгнення РФ

Зазначимо, що у грудні 2021 року у Києві перевіряли бомбосховища та сирени в умовах можливого вторгнення армії РФ.

Також Фокус публікував матеріал-інструкцію з безпеки в умовах вторгнення РФ і розповідав, де в Києві можна ховатися під час військової загрози.