"Мыслите критически": Зеленский в новом обращении призвал украинцев не паниковать (видео)

Глава государства посетовал на фейки в информационном потоке и заверил, что власти хватит сил, чтобы держать ситуацию в стране под контролем несмотря на "обстрелы, нарушения режима огня и войска РФ у наших границ".

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с очередным видеообращением к нации. Он коснулся темы нагнетания паники в информационной сфере, напряженной ситуации на границе и борьбы с коронавирусом, сообщается на сайте Офиса президента Украины.

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В первую очередь лидер нации отметил, что не стоит верить всем новостям в информационном потоке, так как не все они имеют искреннюю цель.

"Некоторые являются слухами, некоторые – фейками. А некоторые, без понимания глобального контекста, могут подталкивать к неверным выводам, заставлять испытывать тревогу", — сказал Зеленский.

Поводов для беспокойства, по мнению главы государства, сейчас нет. Несмотря на обстрелы, нарушения режима огня и российские войска у наших границ.

"Все, что вам нужно и полезно знать звучит просто – ситуация на востоке Украины контролируемая", — отметил Президент.

Для достижения мира, утверждает гарант, сейчас идет постоянная работа с международными партнерами, а также планируется встреча советников Нормандского формата. В то же время простым гражданам, утверждает Зеленский, нужно думать "критически, логично и положительно".

Также глава Украины отметил ситуацию с отъездом дипломатических представителей некоторых стран. Он охарактеризовал это как дипломатическую игру.

"То, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов, вовсе не означает неизбежную эскалацию и является тонкостями сложной дипломатической игры", — сказал Президент.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что отопительный сезон страна переживет без трудностей с энергоносителями, а также не стоит волноваться по поводу коронавируса.

"У нас есть огромное количество вакцин против COVID. Количество свободных коек в больницах, противодействующих болезни более 70% — более чем достаточно", — резюмировал он.

Стоит отметить, что большинство украинцев не верят, что Зеленский защитит Украину в случае вторжения РФ. 53,1% участников опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, заявили, что, по их мнению, действующий глава государства не способен организовать оборону Украины.

Ранее Фокус сообщал, что Зеленский записал напутствие украинским олимпийцам, которые улетают на зимнюю Олимпиаду в Китай, подчеркнув, что обращается к нашим олимпийцам "как к родным".