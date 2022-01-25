"Думайте критично": Зеленський у новому зверненні закликав українців не панікувати (відео)

Глава держави нарік на фейки в інформаційному потоці і запевнив, що владі вистачить сил, щоб тримати ситуацію в країні під контролем, незважаючи на "обстріли, порушення режиму вогню та війська РФ біля наших кордонів".

Президент України Володимир Зеленський звернувся із черговим відеозверненням до нації. Він торкнувся теми нагнітання паніки в інформаційній сфері, напруженої ситуації на кордоні та боротьби з коронавірусом, повідомляє сайт Офісу президента України.

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Насамперед лідер нації зазначив, що не варто вірити всім новинам в інформаційному потоці, оскільки не всі вони мають щиру мету.

"Деякі є чутками, деякі — фейками. А деякі, без розуміння глобального контексту, можуть підштовхувати до неправильних висновків, змушувати відчувати тривогу", — сказав Зеленський.

Приводів для занепокоєння, на думку глави держави, наразі немає. Незважаючи на обстріли, порушення режиму вогню та російські війська біля наших кордонів.

"Все, що вам потрібно і корисно знати, звучить просто — ситуація на сході України контрольована", — зазначив Президент.

Для досягнення миру, стверджує гарант, зараз триває постійна робота з міжнародними партнерами, а також планується зустріч радників Нормандського формату. Водночас простим громадянам, стверджує Зеленський, треба думати "критично, логічно та позитивно".

Також глава України наголосив на ситуації з від'їздом дипломатичних представників деяких країн. Він охарактеризував це як дипломатичну гру.

"Те, що деякі країни вивозять частину своїх дипломатів, зовсім не означає неминучу ескалацію і є тонкощами складної дипломатичної гри", — сказав Президент.

Крім того, Володимир Зеленський зазначив, що опалювальний сезон країна переживе без проблем з енергоносіями, а також не варто хвилюватися щодо коронавірусу.

"У нас є величезна кількість вакцин проти COVID. Кількість вільних ліжок у лікарнях, що протидіють хворобі понад 70% — більше ніж достатньо", — резюмував він.

Варто зазначити, що більшість українців не вірять, що Зеленський захистить Україну у разі вторгнення РФ. 53,1% учасників опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, заявили, що, на їхню думку, чинний глава держави не спроможний організувати оборону України.

Раніше Фокус повідомляв, що Зеленський записав напуття українським олімпійцям, які відлітають на зимову Олімпіаду до Китаю, наголосивши, що звертається до наших олімпійців "як до рідних".