Дмитрук приостановил работу в объединении Разумкова из-за дебоша в Одесском горсовете

Нардеп заявил, что идет на подобный шаг, чтобы "не давать повода политическим оппонентам использовать ситуацию в своих целях". По законодательству его должны были беспрепятственно пустить на заседание горсовета.

Нардеп Артем Дмитрук приостанавливает деятельность в межфракционной депутатской группе "Разумная политика" в связи с инцидентом, который произошел в Одесском горсовете. О своем решении парламентарий сообщил в Facebook.

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"Я ожидаю честного и объективного расследования инцидента! С этой целью я приостанавливаю свою деятельность в межфракционном объединении "Разумная политика". Делаю это для того, чтобы не давать повода нашим политическим оппонентам использовать ситуацию в своих корыстных целях!" — написал Дмитрук.

Свое поведение в горсовете Одессы нардеп пояснил тем, что его и команду журналистов не пустили на заседание земельной комиссии, и пробраться туда силой было единственным выходом. Также Дмитрук написал, что приехал в горсовет, чтобы "воевать против земельной мафии, которая уже который год пытается присвоить себе лакомые кусочки у моря".

[ + – ] Пост Артема Дмитрука

Отметим, что Закон Украины "О статусе народного депутата" предусматривает допуск парламентариев на заседания сельских, городских, районных и областных советов и их органов с предоставлением права высказываться, но не голосовать.

Напомним, в Одесском горсовете 25 января проводили заседание земельной комиссии, но мероприятие сорвал исключенный из фракции "Слуга народа", член межфракционного объединения "Разумная политика" Артем Дмитрук, который устроил вместе с соратниками потасовку. СМИ писали, что он бегал по столам и ломал мебель.

Как известно, нардепа Артема Дмитрука официально исключили из фракции "Слуга народа" в ноябре прошлого года, со временем он перешел в "Разумную политику" экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова.