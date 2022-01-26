Дмитрук призупинив роботу в об'єднанні Разумкова через бешкет в Одеській міськраді

Нардеп заявив, що йде на такий крок, щоб "не давати приводу політичним опонентам використати ситуацію у своїх цілях". За законодавством його мали безперешкодно пустити на засідання міськради.

Нардеп Артем Дмитрук зупиняє діяльність у міжфракційній депутатській групі "Розумна політика" у зв'язку з інцидентом, що трапився в Одеській міськраді. Про своє рішення парламентарій повідомив у Facebook.

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"Я чекаю чесного й об'єктивного розслідування інциденту! З цією метою я припиняю свою діяльність у міжфракційному об'єднанні "Розумна політика". Роблю це для того, щоб не давати приводу нашим політичним опонентам використати ситуацію у своїх корисливих цілях!" — написав Дмитрук.

Свою поведінку в міськраді Одеси нардеп пояснив тим, що його та команду журналістів не пустили на засідання земельної комісії, і пробратися туди силою було єдиним виходом. Також Дмитрук написав, що приїхав до міськради, щоб "воювати проти земельної мафії, яка вже котрий рік намагається привласнити собі ласі шматочки біля моря".

[ + – ] Допис Артема Дмитрука

Зазначимо, що Закон України "Про статус народного депутата" передбачає допуск парламентаріїв на засідання сільських, міських, районних та обласних рад та їхніх органів із наданням права висловлюватись, але не голосувати.

Нагадаємо, в Одеській міськраді 25 січня проводили засідання земельної комісії, але захід зірвав виключений із фракції "Слуга народу", член міжфракційного об'єднання "Розумна політика" Артем Дмитрук, який влаштував разом із соратниками бійку. ЗМІ писали, що він бігав по столах і ламав меблі.

Як відомо, нардепа Артема Дмитрука офіційно виключили із фракції "Слуга народу" в листопаді минулого року, згодом він перейшов до "Розумної політики" ексспікера парламенту Дмитра Разумкова.