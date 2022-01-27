Нардепы одобрили закрытие Рады на карантин из-за вспышки COVID-19

Почти две недели февраля народные избранники проведут за работой в комитетах.

Верховная Рада приняла проект постановления №6440 об изменении календарного плана работы парламента. В связи с этим, после начала седьмой сессии 1 февраля, народные депутаты будут работать в комитетах, вместо того, чтобы участвовать в пленарных заседаниях. Инициатива связана с высокой заболеваемостью COVID-19 среди народных избранников и сотрудников Аппарата парламента. Об этом свидетельствует трансляция заседания Рады в четверг, 27 января.

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Перед принятием проекта постановления с трибуны выступил глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. В частности, политик попросил "перестать манипулировать" информацией о переносе дней пленарных заседаний.

"Когда говорят, что Верховная Рада идет работать в комитеты, кто-то говорит, что Верховная Рада идет отдыхать. Я всем напоминаю, если вы не ходите на комитеты, что основная работа по законопроектам проводится в комитетах", — сказал нардеп.

По словам Арахамии, только за сегодняшний день в рядах "слуг народа" подтвердилось 8 случаев заражения коронавирусом, а в Аппарате болеют уже более 50 людей.

"Если еще одну неделю мы просидим в закрытом зале, то может случиться так, что через неделю, когда действительно нужно будет собраться и принимать важные законы, у нас некому вообще будет их принимать… Через ZOOM даже больные могут работать в своих комитетах… А потом соберемся в зале, чтобы хотя бы волну (коронавируса) переждать", — заявил Арахамия.

Затем на трибуну вышел нардеп из "Европейской солидарности" Артур Герасимов. Политик заявил, что менять календарный план работы Рады, в то время как "враг стоит у ворот" — нецелесообразно.

"Вы видите, что происходит в экономике, в энергетике? И в это время в хотите опять, давайте откровенно, пойти отдыхать! Не рассказывайте сказки про комитеты. Именно поэтому у меня большая просьба не голосовать за это постановление".

Однако в результате проект постановления был принят 233 голосами из 224 необходимых:

"Слуга народа" — 180 голосов "за"

ОПЗЖ — 1 голос

"Европейская солидарность" — 0 голосов

"Батькивщина" — 14 голосов

Внефракционные — 6 голосов

"За будущее" — 9 голосов

"Доверие" — 16 голосов

"Голос" — 7 голосов

Председатель парламента Руслан Стефанчук также заявил, что он даст поручение всем комитетам, чтобы они на протяжении всех дней, на которые перенесена их деятельность в феврале, действительно работали над законопроектами, "чтобы не было никаких спекуляций".

Согласно обновленному календарному плану, Рада будет работать по такому расписанию:

неделя с 31.01 по 04.02

31.01 Заседание согласительного совета;

01.02 Открытие сессии. Пленарное заседание;

02 – 04.02 Работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).

неделя с 07 по 11

07-11.02 Работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).

Затем 14 февраля пройдет заседание Согласительного совета Верховной Рады, а 15-го — пленарное заседание.

Таким образом парламентарии будут работать в первой половине февраля в комитетах суммарно 8 дней.

[ + – ] Обновленный календарный план работы Верховной Рады

Напомним, в среду, 26 января, спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук сообщила, что среди самих только "слуг" 17 человек заразились коронавирусом.

В декабре прошлого года нардеп из "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, комментируя проект постановления об изменении календарного плана на декабрь 2021 года — январь 2022 года, заявила, что документ направлен на увеличение времени отдыха для нардепов на неделю. И, несмотря на то, что период с 17 по 21 января был определен для работы в комитетах, политик назвала его "еще одной дополнительной неделей "каникул". Проект постановления был принят, в связи с чем с 18 декабря по 24 января пленарных заседаний не проводилось.

Отметим, что за минувшие сутки в Украине было выявлено рекордное число новых случаев коронавируса — более 32 тысяч.