Нардепи схвалили закриття Ради на карантин через спалах COVID-19

Майже два тижні лютого народні обранці проведуть за роботою у комітетах.

Верховна Рада прийняла проєкт ухвали №6440 про зміну календарного плану роботи парламенту. У зв'язку з цим, після початку сьомої сесії 1 лютого, народні депутати працюватимуть у комітетах, замість того, щоб брати участь у пленарних засіданнях. Ініціатива пов'язана з високою захворюваністю на COVID-19 серед народних обранців і співробітників Апарату парламенту. Про це свідчить трансляція засідання Ради в четвер, 27 січня.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

Перед прийняттям проєкту ухвали з трибуни виступив голова пропрезидентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Зокрема політик попросив "перестати маніпулювати" інформацією про перенесення днів пленарних засідань.

"Коли кажуть, що Верховна Рада йде працювати в комітети, хтось каже, що Верховна Рада йде відпочивати. Я всім нагадую, якщо ви не ходите на комітети, то основна робота із законопроєктів проводиться у комітетах", — сказав нардеп.

За словами Арахамії, лише за сьогоднішній день у лавах "слуг народу" підтвердилося 8 випадків зараження коронавірусом, а в Апараті хворіють уже понад 50 людей.

"Якщо ще один тиждень ми просидимо в закритому залі, то може статися так, що через тиждень, коли дійсно потрібно буде зібратися та ухвалювати важливі закони, у нас нікому взагалі буде їх ухвалювати… Через ZOOM навіть хворі можуть працювати в своїх комітетах… А потім зберемося в залі, щоб хоча б хвилю (коронавірусу) перечекати", — заявив Арахамія.

Потім на трибуну вийшов нардеп з "Європейської солідарності" Артур Герасимов. Політик заявив, що змінювати календарний план роботи Ради, тоді як "ворог стоїть біля воріт" недоцільно.

"Ви бачите, що відбувається в економіці, в енергетиці? І в цей час хочете знову, давайте відверто, піти відпочивати! Не розповідайте казки про комітети. Саме тому в мене велике прохання не голосувати за цю постанову".

Проте зрештою проєкт постанови було ухвалено 233 голосами з 224 необхідних:

"Слуга народу" — 180 голосів "за";

ОПЗЖ — 1 голос;

"Європейська солідарність" — 0 голосів;

"Батьківщина" — 14 голосів;

Позафракційні — 6 голосів;

"За майбутнє" — 9 голосів;

"Довіра" — 16 голосів;

"Голос" — 7 голосів.

Голова парламенту Руслан Стефанчук також заявив, що він дасть доручення всім комітетам, щоб вони протягом усіх днів, на які перенесено їхню діяльність у лютому, дійсно працювали над законопроєктами, "щоб не було жодних спекуляцій".

Відповідно до оновленого календарного плану, Рада працюватиме за таким розкладом:

Тиждень з 31.01 до 04.02

31.01 Засідання погоджувальної ради;

01.02 Відкриття сесії. Пленарне засідання;

02–04.02 Робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).

Тиждень із 07.02 по 11.02

07-11.02 Робота у комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).

Потім 14 лютого відбудеться засідання Погоджувальної ради Верховної Ради, а 15-го — пленарне засідання.

Так, парламентарі працюватимуть у першій половині лютого в комітетах сумарно 8 днів.

[ + – ] Оновлений календарний план роботи Верховної Ради

Нагадаємо, у середу, 26 січня, спікерка фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук повідомила, що серед самих лише "слуг" 17 осіб заразилися коронавірусом.

У грудні минулого року нардепка зі "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк, коментуючи проєкт ухвали про зміну календарного плану на грудень 2021 року — січень 2022 року, заявила, що документ спрямований на збільшення часу відпочинку для нардепів на тиждень. І, незважаючи на те, що період із 17 по 21 січня був визначений для роботи в комітетах, політикиня назвала його "ще одним додатковим тижнем "канікул". Проєкт постанови було ухвалено, у зв'язку з чим із 18 грудня по 24 січня пленарних засідань не проводилося.

Зазначимо, що минулої доби в Україні було виявлено рекордну кількість нових випадків коронавірусу — понад 32 тисячі.