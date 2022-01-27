Статистика коронавірусу на 27 січня: понад 30 тисяч хворих, 3 016 госпіталізацій
Кількість хворих на коронавірус у країні стрімко зростає. Порівняно з попереднім днем інфікованих виявилося на вісім тисяч більше.
В Україні за 26 січня виявили 32 393 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 4 847 дітей і 797 медпрацівників, про що свідчать дані МОЗ України в Telegram.
За 25 січня міністерство відзвітувало про 24 321 новий випадок COVID-19.
З коронавірусом або підозрою на нього за 26 січня госпіталізували 3 016 осіб, 154 особи померли.
В Україні за минулу добу:
- захворіли — 32 393 осіб;
- одужали — 5 237 осіб;
- летальні випадки — 154;
- госпіталізовано — 3 016 осіб.
Статистика госпіталізацій за останній тиждень:
- 20 січня — 2 226;
- 21 січня — 2 608;
- 22 січня — 2 774;
- 23 січня — 1 836
- 24 січня — 1 507.
- 25 січня — 3 073
- 26 січня — 3 016.
Минулої доби провели 164 734 тести на коронавірус:
- методом ПЛР — 94 996;
- методом ІФА — 7 288;
- експрес-тести на антиген — 62 450.
Лідери з поширення COVID-19 за добу:
- Івано-Франківська область — 2 862 випадки;
- Львівська область — 2 696 випадків;
- Житомирська область — 2 467 випадків;
- Київ — 2 012 випадків.
Вакцинувалися за минулу добу:
- 1 дозою — 28 894 особи;
- 2 дозою — 29 726 особи;
- бустерною дозою — 23 056 осіб;
- всього — 82 360 осіб.
З початку пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіли — 3 946 202 осіб;
- одужали — 3 601 952 осіб;
- летальні випадки — 99 738;
- зроблено ПЛР-тестів — 17 756 198.
З початку кампанії з вакцинації одну дозу отримали 15 250 200 осіб, а дві — 14 549 494. Бустерну дозу отримали 271 119 осіб. Усього зробили 30 085 734 щеплень.
Як повідомлялося, 20 січня МОЗ оголосило про початок нового спалаху коронавірусу в Україні.
Нагадаємо, в Україні 1 000 гривень за вакцинацію проти коронавірусу планується розпочати виплачувати дітям.