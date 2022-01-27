Статистика коронавірусу на 27 січня: понад 30 тисяч хворих, 3 016 госпіталізацій

Кількість хворих на коронавірус у країні стрімко зростає. Порівняно з попереднім днем інфікованих виявилося на вісім тисяч більше.

В Україні за 26 січня виявили 32 393 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 4 847 дітей і 797 медпрацівників, про що свідчать дані МОЗ України в Telegram.

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За 25 січня міністерство відзвітувало про 24 321 новий випадок COVID-19.

З коронавірусом або підозрою на нього за 26 січня госпіталізували 3 016 осіб, 154 особи померли.

В Україні за минулу добу:

захворіли — 32 393 осіб;

одужали — 5 237 осіб;

летальні випадки — 154;

госпіталізовано — 3 016 осіб.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

20 січня — 2 226;

21 січня — 2 608;

22 січня — 2 774;

23 січня — 1 836

24 січня — 1 507.

25 січня — 3 073

26 січня — 3 016.

Минулої доби провели 164 734 тести на коронавірус:

методом ПЛР — 94 996;

методом ІФА — 7 288;

експрес-тести на антиген — 62 450.

Лідери з поширення COVID-19 за добу:

Івано-Франківська область — 2 862 випадки;

Львівська область — 2 696 випадків;

Житомирська область — 2 467 випадків;

Київ — 2 012 випадків.

Вакцинувалися за минулу добу:

1 дозою — 28 894 особи;

2 дозою — 29 726 особи;

бустерною дозою — 23 056 осіб;

всього — 82 360 осіб.

З початку пандемії COVID-19 в Україні:

захворіли — 3 946 202 осіб;

одужали — 3 601 952 осіб;

летальні випадки — 99 738;

зроблено ПЛР-тестів — 17 756 198.

З початку кампанії з вакцинації одну дозу отримали 15 250 200 осіб, а дві — 14 549 494. Бустерну дозу отримали 271 119 осіб. Усього зробили 30 085 734 щеплень.

Як повідомлялося, 20 січня МОЗ оголосило про початок нового спалаху коронавірусу в Україні.

Нагадаємо, в Україні 1 000 гривень за вакцинацію проти коронавірусу планується розпочати виплачувати дітям.