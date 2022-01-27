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Статистика коронавірусу на 27 січня: понад 30 тисяч хворих, 3 016 госпіталізацій

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коронавірус, вакцинація, статистика
Фото: Київська обласна державна адміністрація | Коронавірусом за добу заразилися понад 30 тис. осіб

Кількість хворих на коронавірус у країні стрімко зростає. Порівняно з попереднім днем інфікованих виявилося на вісім тисяч більше.

В Україні за 26 січня виявили 32 393 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 4 847 дітей і 797 медпрацівників, про що свідчать дані МОЗ України в Telegram.

За 25 січня міністерство відзвітувало про 24 321 новий випадок COVID-19.

З коронавірусом або підозрою на нього за 26 січня госпіталізували 3 016 осіб, 154 особи померли.

В Україні за минулу добу:

  • захворіли — 32 393 осіб;
  • одужали — 5 237 осіб;
  • летальні випадки — 154;
  • госпіталізовано — 3 016 осіб.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

  • 20 січня — 2 226;
  • 21 січня — 2 608;
  • 22 січня — 2 774;
  • 23 січня — 1 836
  • 24 січня — 1 507.
  • 25 січня — 3 073
  • 26 січня — 3 016.

Минулої доби провели 164 734 тести на коронавірус:

  • методом ПЛР — 94 996;
  • методом ІФА — 7 288;
  • експрес-тести на антиген — 62 450.

Лідери з поширення COVID-19 за добу:

  • Івано-Франківська область — 2 862 випадки;
  • Львівська область — 2 696 випадків;
  • Житомирська область — 2 467 випадків;
  • Київ — 2 012 випадків.

Вакцинувалися за минулу добу:

  • 1 дозою — 28 894 особи;
  • 2 дозою — 29 726 особи;
  • бустерною дозою — 23 056 осіб;
  • всього — 82 360 осіб.

З початку пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіли — 3 946 202 осіб;
  • одужали — 3 601 952 осіб;
  • летальні випадки — 99 738;
  • зроблено ПЛР-тестів — 17 756 198.

З початку кампанії з вакцинації одну дозу отримали 15 250 200 осіб, а дві — 14 549 494. Бустерну дозу отримали 271 119 осіб. Усього зробили 30 085 734 щеплень.

Як повідомлялося, 20 січня МОЗ оголосило про початок нового спалаху коронавірусу в Україні.

Нагадаємо, в Україні 1 000 гривень за вакцинацію проти коронавірусу планується розпочати виплачувати дітям.