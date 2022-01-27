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Статистика коронавируса на 27 января: более 30 тысяч заболевших, 3 016 госпитализаций

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коронавирус, вакцинация, статистика
Фото: Київська обласна державна адміністрація | коронавирусом за сутки заразились более 30 тыс. человек

Количество заболевших на коронавирус в стране стремительно растет. По сравнению с предыдущим днем инфицированных оказалось на восемь тысяч больше.

В Украине за 26 января обнаружили 32 393 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 4 847 детей и 797 медработников, о чем свидетельствуют данные Минздрава Украины в Telegram.

За 25 января министерство отчиталось о 24 321 новых случаев COVID-19.

С коронавирусом или подозрением на него за 26 января госпитализировали 3 016 человека, 154 человека умерли.

В Украине за минувшие сутки:

  • заболело —32 393 человек;
  • выздоровело — 5 237 человек;
  • летальные случаи — 154;
  • госпитализировано — 3 016 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

  • 20 января — 2 226;
  • 21 января — 2 608;
  • 22 января — 2 774;
  • 23 января — 1 836
  • 24 января — 1 507.
  • 25 января — 3 073
  • 26 января — 3 016.

За прошедшие сутки провели 164 734 тестов на коронавирус:

  • методом ПЦР — 94 996;
  • методом ИФА — 7 288;

экспресс-тесты на антиген — 62 450.

Лидеры по распространению COVID-19 за сутки:

  • Ивано-Франковская область — 2 862 случая;
  • Львовская область — 2 696 случаев;
  • Житомирская область — 2 467 случаев;
  • Киев — 2012 случаев.

Вакцинировались за минувшие сутки:

1 дозой — 28 894 человек;

  • 2 дозой — 29 726 человека;
  • бустерной дозой — 23 056 человек;
  • всего — 82 360 человек.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело — 3 946 202 человек;
  • выздоровело — 3 601 952 человек;
  • летальные случаи — 99 738;
  • сделано ПЦР-тестов — 17 756 198.

С начала кампании по вакцинации одну дозу получили 15 250 200 человек, а две — 14 549 494. Бустерную дозу получили 271 119 человек. Всего сделали 30 085 734 прививок.

Как сообщалось, 20 января Минздрав объявил о начале новой вспышки коронавируса в Украине.

Напомним, в Украине 1000 гривен за вакцинацию против коронавируса планируется начать выплачивать детям.