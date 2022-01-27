Статистика коронавируса на 27 января: более 30 тысяч заболевших, 3 016 госпитализаций

Количество заболевших на коронавирус в стране стремительно растет. По сравнению с предыдущим днем инфицированных оказалось на восемь тысяч больше.

В Украине за 26 января обнаружили 32 393 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 4 847 детей и 797 медработников, о чем свидетельствуют данные Минздрава Украины в Telegram.

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За 25 января министерство отчиталось о 24 321 новых случаев COVID-19.

С коронавирусом или подозрением на него за 26 января госпитализировали 3 016 человека, 154 человека умерли.

В Украине за минувшие сутки:

заболело —32 393 человек;

выздоровело — 5 237 человек;

летальные случаи — 154;

госпитализировано — 3 016 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

20 января — 2 226;

21 января — 2 608;

22 января — 2 774;

23 января — 1 836

24 января — 1 507.

25 января — 3 073

26 января — 3 016.

За прошедшие сутки провели 164 734 тестов на коронавирус:

методом ПЦР — 94 996;

методом ИФА — 7 288;

экспресс-тесты на антиген — 62 450.

Лидеры по распространению COVID-19 за сутки:

Ивано-Франковская область — 2 862 случая;

Львовская область — 2 696 случаев;

Житомирская область — 2 467 случаев;

Киев — 2012 случаев.

Вакцинировались за минувшие сутки:

1 дозой — 28 894 человек;

2 дозой — 29 726 человека;

бустерной дозой — 23 056 человек;

всего — 82 360 человек.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 3 946 202 человек;

выздоровело — 3 601 952 человек;

летальные случаи — 99 738;

сделано ПЦР-тестов — 17 756 198.

С начала кампании по вакцинации одну дозу получили 15 250 200 человек, а две — 14 549 494. Бустерную дозу получили 271 119 человек. Всего сделали 30 085 734 прививок.

Как сообщалось, 20 января Минздрав объявил о начале новой вспышки коронавируса в Украине.

Напомним, в Украине 1000 гривен за вакцинацию против коронавируса планируется начать выплачивать детям.