Статистика коронавируса на 27 января: более 30 тысяч заболевших, 3 016 госпитализаций
Количество заболевших на коронавирус в стране стремительно растет. По сравнению с предыдущим днем инфицированных оказалось на восемь тысяч больше.
В Украине за 26 января обнаружили 32 393 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 4 847 детей и 797 медработников, о чем свидетельствуют данные Минздрава Украины в Telegram.
За 25 января министерство отчиталось о 24 321 новых случаев COVID-19.
С коронавирусом или подозрением на него за 26 января госпитализировали 3 016 человека, 154 человека умерли.
В Украине за минувшие сутки:
- заболело —32 393 человек;
- выздоровело — 5 237 человек;
- летальные случаи — 154;
- госпитализировано — 3 016 человек.
Статистика госпитализаций за последнюю неделю:
- 20 января — 2 226;
- 21 января — 2 608;
- 22 января — 2 774;
- 23 января — 1 836
- 24 января — 1 507.
- 25 января — 3 073
- 26 января — 3 016.
За прошедшие сутки провели 164 734 тестов на коронавирус:
- методом ПЦР — 94 996;
- методом ИФА — 7 288;
экспресс-тесты на антиген — 62 450.
Лидеры по распространению COVID-19 за сутки:
- Ивано-Франковская область — 2 862 случая;
- Львовская область — 2 696 случаев;
- Житомирская область — 2 467 случаев;
- Киев — 2012 случаев.
Вакцинировались за минувшие сутки:
1 дозой — 28 894 человек;
- 2 дозой — 29 726 человека;
- бустерной дозой — 23 056 человек;
- всего — 82 360 человек.
С начала пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 3 946 202 человек;
- выздоровело — 3 601 952 человек;
- летальные случаи — 99 738;
- сделано ПЦР-тестов — 17 756 198.
С начала кампании по вакцинации одну дозу получили 15 250 200 человек, а две — 14 549 494. Бустерную дозу получили 271 119 человек. Всего сделали 30 085 734 прививок.
Как сообщалось, 20 января Минздрав объявил о начале новой вспышки коронавируса в Украине.
Напомним, в Украине 1000 гривен за вакцинацию против коронавируса планируется начать выплачивать детям.