"К утру будут сотни погибших россиян", — Аваков о возможном вторжении РФ в Украину (видео)

Экс-глава МВД утверждает, что боеспособность регулярной армии РФ ниже, чем украинской, а за все годы агрессии Украина получила колоссальный военный опыт.

Россия в случае полномасштабного вторжения в Украину понесет колоссальные потери. Об этом в эфире ток-шоу "Гордон" заявил бывший глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков.

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По его словам, боеспособность российской регулярной армии в данный момент ниже, чем украинской.

"В первые же часы вторжения Россия понесет колоссальные потери. Я вижу все эти схемы, карты расположения батальонных тактических групп… Отдаю себе отчет, что даже если они одновременно пойдут с пяти сторон — к утру мы будем насчитывать сотни погибших российских солдат и десятки бронетехники (уничтоженной — ред.). Мы находимся не в 2014 году!", — подчеркнул Арсен Аваков в эфире ток-шоу "Гордон".

Бывший министр внутренних дел напомнил, что Украина за все время гибридной войны с Россией получила колоссальный военный опыт, а для сдерживания оккупационных войск ВСУ владеют современным вооружением.

Арсен Аваков также не сомневается, что российское общество не готово к полномасштабной войне со страной-соседом и большими потерями среди личного состава.

"Режим Путина — Колосс на глиняных ногах. Когда мы говорим о смертях и войне — это сильное потрясение. Российский народ не заслушивает такого режима и диктата… Для него (Владимира Путина — ред.) это будет гигантская ошибка — зайти в Украину…", — добавил экс-глава МВД.

[ + – ] Россия понесет колоссальные потери в случае вторжения в Украину

Ранее Фокус в своей статье разбирался, почему Украина победит в случае полномасштабного вторжения армии РФ и объяснял, почему "украинский" эксперимент Владимира Путина с треском провалился.

США, в свою очередь, не исключают, что Россия может вторгнуться в Украину в любой момент. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, никто из мировых лидеров не может знать реальный план Владимира Путина, поэтому широкомасштабные боевые действия могут начаться когда угодно.