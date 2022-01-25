"Видим подготовку", - в Белом доме не исключают вторжения РФ в Украину в любой момент

По словам пресс-секретаря Белого Дома Джен Псаки, никто не может влезть в мысли Владимира Путина и российского руководства.

25 января пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки выступила на брифинге. В его ходе она заявила, что США по-прежнему считают, что вторжение РФ в Украину может начаться в любой момент.

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По словам Джен Псаки, оценка Штатами российско-украинского кризиса не поменялось. Вторжение России может начаться в любой момент. Отвечая на вопрос журналиста о том, почему украинское руководство заявляет об отсутствии угрозы российского вторжения, Псаки отметила, что никто не может понять реальный план Путина.

"Никто не может узнать мысли Владимира Путина, российского руководства, но то, что мы видели, — это различные формы подготовки, включая размещение ста тысяч военных на границе, воинственная риторика и другие действия", — завила пресс-секретарь.

Также Джен Псаки добавила, что на границе наблюдается подготовка войск на границе и рост агрессивных действий. Вместе с этим США предпочли бы пойти путем дипломатии, но предугадать мысли российского президента не могут.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский записал второе видеообращение за последние несколько дней, в котором призвал украинцев не верить фейкам в информпространстве, а также заверил, что властям хватит сил, чтобы держать ситуацию в стране под контролем. По информации СМИ, Украина может получить дополнительную военную помощь США на 500 млн долларов. Законопроект рассмотрят на следующей неделе.

По мнению министра обороны Алексея Резникова, Россия не создала ни одной ударной группировки для вторжения в Украину.