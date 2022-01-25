"Бачимо підготовку", — у Білому домі не виключають вторгнення РФ в Україну будь-якої миті

За словами прессекретарки Білого Дому Джен Псакі, ніхто не може влізти в думки Володимира Путіна та російського керівництва.

25 січня прессекретарка Білого Дому Джен Псакі виступила на брифінгу. Під час нього вона заявила, що США, як і раніше, вважають, що вторгнення РФ в Україну може розпочатися будь-якої миті.

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За словами Джен Псакі, оцінка Штатами російсько-української кризи не змінилася. Вторгнення Росії може розпочатися будь-якої миті. Відповідаючи на запитання журналіста, чому українське керівництво заявляє про відсутність загрози російського вторгнення, Псакі зазначила, що ніхто не може зрозуміти реальний план Путіна.

"Ніхто не може дізнатися про думки Володимира Путіна, російського керівництва, але те, що ми бачили, — це різні форми підготовки, включаючи розміщення ста тисяч військових на кордоні, войовнича риторика та інші дії", — завила прессекретарка.

Також Джен Псакі додала, що на кордоні спостерігається підготовка військ на кордоні та зростання агресивних дій. Разом з цим США вважали за краще б піти шляхом дипломатії, але передбачити думки російського президента не можуть.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський записав друге відеозвернення за останні кілька днів, у якому закликав українців не вірити фейкам в інформпросторі, а також запевнив, що владі вистачить сил, щоб тримати ситуацію в країні під контролем. За інформацією ЗМІ, Україна може отримати додаткову військову допомогу США на 500 млн. доларів. Законопроєкт розглянуть наступного тижня.

На думку міністра оборони Олексія Резнікова, Росія не створила жодного ударного угруповання для вторгнення в Україну.