"На ранок будуть сотні загиблих росіян", — Аваков про можливе вторгнення РФ в Україну (відео)

Ексглава МВС стверджує, що боєздатність регулярної армії РФ нижча за українську, а за всі роки агресії Україна отримала колосальний військовий досвід.

Росія у разі повномасштабного вторгнення в Україну зазнає колосальних втрат. Про це в ефірі ток-шоу Гордон заявив колишній глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков.

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За його словами, боєздатність російської регулярної армії нині нижча, ніж українська.

"У перші ж години вторгнення Росія зазнає колосальних втрат. знищеної (ред.). Ми знаходимося не у 2014 році!", — підкреслив Арсен Аваков в ефірі ток-шоу "Гордон".

Колишній міністр внутрішніх справ нагадав, що Україна за час гібридної війни з Росією здобула колосальний військовий досвід, а для стримування окупаційних військ ЗСУ володіють сучасним озброєнням.

Арсен Аваков також не сумнівається, що російське суспільство не готове до повномасштабної війни з країною-сусідом та великими втратами серед особового складу.

"Режим Путіна — Колос на глиняних ногах. Коли ми говоримо про смерті та війну — це сильне потрясіння. Російський народ не заслуховує такого режиму та диктату… Для нього (Володимира Путіна — ред.) це буде гігантська помилка — зайти в Україну…", — Додав ексглава МВС.

[ + – ] Росія зазнає колосальних втрат у разі вторгнення в Україну

Раніше Фокус у своїй статті розбирався, чому Україна переможе у разі повномасштабного вторгнення армії РФ та пояснював, чому "український" експеримент Володимира Путіна з тріском провалився.

США, зі свого боку, не виключають, що Росія може вторгнутися в Україну будь-якої миті. За словами прессекретарки Білого дому Джен Псакі, ніхто зі світових лідерів не може знати реального плану Володимира Путіна, тому широкомасштабні бойові дії можуть розпочатися будь-коли.