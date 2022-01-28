"За дружбу с РФ и против англосаксов": депутат из Днепра добавил флаг России в Facebook (фото)

Депутат Днепропетровского облсовета от ОПЗЖ прикрепил к аватарке флаг России в знак дружбы с "братским народом". За бан в Facebook он назвал соцсеть "филиалом ЦРУ в Украине".

Депутат Днепропетровского областного совета от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Владимир Хоришко добавил себе на фото в Facebook флаг России. Так он поддержал патриотический флешмоб, в рамках которого украинцы публикуют под аватарками флаг Украины.

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Флаг страны-агрессора на аватарке Хоришко появился утром 27 января, пишет Цензор.НЕТ. На данный момент страница политика в Facebook недоступна.

Хоришко пожаловался, что после добавления флага РФ ему приходили личные сообщения с оценкой такого выбора.

"Недавно прикрепил к аватарке флаг РФ как знак дружбы с братским народом. Узнал о себе много нового", — сообщил он.

По информации издания "Наше місто", в комментарии к фото политик написал, что Украина, Беларусь и РФ – это "один народ с общими родственными корнями".

"Я против войны и за дружбу с Россией и Беларусью. Англосаксы и их коллаборанты-прихлебатели – идите на**й", – добавил депутат.

Далее Хоришко рассказал о бане его фото с флагом РФ и назвал украинский Facebook "филиалом ЦРУ в Украине".

"Чем флаг России отличается от других? Теперь понятно, кто разжигает войну в Украине… Мне остоп***ло от того, что какие-то заокеанские шв**ли рассказывают мне про нормы морали и указывают, какие флажки вешать на аватарку", – заключил депутат.

"Наше місто" отметило, что отца депутата также зовут Владимир Хоришко, он бизнесмен в сфере сельскохозяйственного производства. Ему присвоили звание Героя Украина за "весомый вклад в развитие в укрепление потенциала агропромышленного комплекса Украины".

В момент награждения Хоришко-старший работал директором "Корпорации "Агро-Союз"" в селе Майское Днепропетровской области.

Напомним, что в Славянске на пленарное заседание горсовета 12 апреля прошлого года местный житель в рамках "флешмоба" принес флаг России. За это полиция составила на него протокол.

Депутат Болградского райсовета от ОПЗЖ Виталий Градинар 31 декабря прошлого года решил поздравить украинцев фотографией, где он стоит возле телевизора, в эфире которого российский президент Владимир Путин поздравлял россиян с Новым годом.