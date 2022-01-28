"За дружбу з РФ і проти англосаксів": депутат із Дніпра додав прапор Росії у Facebook (фото)

Депутат Дніпропетровської облради від ОПЗЖ прикріпив до аватарки прапор Росії на знак дружби із "братським народом". За бан у Facebook він назвав соцмережу "філією ЦРУ в Україні".

Депутат Дніпропетровської обласної ради від "Опозиційної платформи – За життя" (ОПЗЖ) Володимир Хорішко додав собі на фото у Facebook прапор Росії. Так він підтримав патріотичний флешмоб, у рамках якого українці публікують під аватарками прапор України.

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Прапор країни-агресора на аватарці Хорішка з'явився вранці 27 січня, пише Цензор.НЕТ. Зараз сторінка політика у Facebook недоступна.

Хорішко поскаржився, що після додавання прапора РФ йому приходили особисті повідомлення із оцінкою такого вибору.

"Нещодавно прикріпив до аватарки прапор РФ як знак дружби з братнім народом. Дізнався про себе багато нового", — повідомив він.

За інформацією видання "Наше місто", у коментарі до фото політик написав, що Україна, Білорусь та РФ — це "один народ із спільним спорідненим корінням".

"Я проти війни і за дружбу з Росією та Білоруссю. Англосакси та їхні колаборанти-хлібники — йдіть на**й", — додав депутат.

Далі Хорішко розповів про бан його фото з прапором РФ і назвав українську Facebook "філією ЦРУ в Україні".

Чим прапор Росії відрізняється від інших? — написав депутат.

"Наше місто" зауважило, що батька депутата також звати Володимир Хорішко, він бізнесмен у сфері сільськогосподарського виробництва. Йому дали звання Героя Україна за "вагомий внесок у розвиток та зміцнення потенціалу агропромислового комплексу України".

У момент нагородження Хорішко-старший працював директором "Корпорації "Агро-Союз"" у селі Травневе Дніпропетровської області.

Нагадаємо, що у Слов'янську на пленарне засідання міськради 12 квітня минулого року місцевий житель у межах "флешмобу" приніс прапор Росії. За це поліція склала на нього протокол.

Депутат Болградської райради від ОПЗЖ Віталій Градинар 31 грудня минулого року вирішив привітати українців фотографією, де він стоїть біля телевізора, в ефірі якого російський президент Володимир Путін вітав росіян із Новим роком.