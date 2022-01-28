"Заслуги перед страной не могут быть амнистией", — Арахамия о задержании "слуги" Кузьминых

Информация о получении "слугой народа" взятки в размере 558 тысяч гривен, по словам главы фракции, стала "большим шоком" для президентской политсилы.

Нардеп от "Слуги народа" Сергей Кузьминых должен понести наказание, если он действительно совершил преступление и получал неправомерную выгоду. Об этом говорится в заявлении главы президентской фракции Давида Арахамии.

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По его словам, политсила "Слуга народа" узнала о задержании Сергея Кузьминых из СМИ.

Проведение спецоперации и обвинения в получении взятки в отношении парламентария, как утверждает Давид Арахамия, стало "для нас большим шоком".

Глава президентской фракции напомнил, что Сергей Кузьминых — волонтер и брат легендарного "киборга" Олега Кузьминых, который сумел после плена вернуться на службу в армию.

"Сергей Кузьминых получил от команды огромный кредит доверия. Но если он совершил преступление — должен понести ответственность по закону. И в этом случае мы не будем прикрывать правонарушения патриотическими лозунгами, как это делают некоторые политики, имеющие на руках подозрение в государственной измене", — продолжил Давид Арахамия и добавил, что закон в Украине один для всех.

Руководитель фракции "Слуга народа" заверил, что прошлые заслуги перед страной не могут быть амнистией и отметил действия детективов НАБУ, направленные на выявление коррупционных правонарушений.

Подытоживая, Давид Арахамия заявил, что задержание Сергея Кузьминых является "подтверждением того, что антикоррупционные органы лишены политического влияния и для них нет неприкосновенных".

[ + – ] Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отреагировал на задержание Сергея Кузьминых

Напомним, вечером 28 января пресс-служба НАБУ сообщила о задержании народного депутата, которого поймали при получении взятки в 558 тысяч гривен. По данным Сергея Лещенко и Юрия Бутусова, задержанным оказался нардеп от "Слуги народа" Сергей Кузьминых.

Также сообщалось, что 13 января при получении взятки в особо крупном размере задержали бывшего нардепа от БПП Андрея Немировского.