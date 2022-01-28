"Заслуги перед країною не можуть бути амністією", — Арахамія про затримання "слуги" Кузьміних

Інформація про отримання "слугою народу" хабара в розмірі 558 тисяч гривень, за словами голови фракції, стала "великим шоком" для президентської політсили.

Нардеп від "Слуги народу" Сергій Кузьміних повинен понести покарання, якщо він справді вчинив злочин та отримував неправомірну вигоду. Про це йдеться у заяві глави президентської фракції Давида Арахамії.

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За його словами, політсила "Слуга народу" дізналася про затримання Сергія Кузьміних зі ЗМІ.

Проведення спецоперації та звинувачення в отриманні хабара щодо парламентаря, як стверджує Давид Арахамія, стало "для нас великим шоком".

Глава президентської фракції нагадав, що Сергій Кузьміних — волонтер і брат легендарного "кіборга" Олега Кузьміних, який зумів після полону повернутися на службу в армію.

"Сергій Кузьміних отримав від команди величезний кредит довіри. Але якщо він скоїв злочин — має понести відповідальність за законом. І в цьому випадку ми не прикриватимемо правопорушення патріотичними гаслами, як це роблять деякі політики, котрі мають на руках підозру в державній зраді", — продовжив Давид Арахамія і додав, що закон в Україні один для всіх.

Керівник фракції "Слуга народу" запевнив, що минулі заслуги перед країною не можуть бути амністією та наголосив на діях детективів НАБУ, спрямованих на виявлення корупційних правопорушень.

Підсумовуючи, Давид Арахамія заявив, що затримання Сергія Кузьміних є "підтвердженням того, що антикорупційні органи позбавлені політичного впливу та для них немає недоторканних".

[ + – ] Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відреагував на затримання Сергія Кузьміних

Нагадаємо, увечері 28 січня пресслужба НАБУ повідомила про затримання народного депутата, якого спіймали під час отримання хабара в 558 тисяч гривень. За даними Сергія Лещенка та Юрія Бутусова, затриманим виявився нардеп від "Слуги народу" Сергій Кузьміних.

Також повідомлялося, що 13 січня під час отримання хабара в особливо великому розмірі затримали колишнього нардепа від БПП Андрія Немировського.