Депутат из Днепра, прикрепивший к своему фото флаг РФ, написал обращение на украинском

Владимир Хоришко заявил, что ни Байден, ни Путин не должны решать судьбу Украины. Комментаторы в Facebook не поверили в искренность слов депутата и заявили, что член ОПЗЖ "переобулся" после попадания на "Миротворец".

Депутат Днепропетровского областного совета от политсилы "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Владимир Хоришко, который поставил себе на фотографию в Facebook флаг России, опубликовал обращение на украинском языке. Публикация появилась на второй странице политика в соцсети.

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Владимир Хоришко написал, что ни Джо Байден, ни Владимир Путин не должны решать судьбу Украины.

По словам депутата Днепропетровского облсовета, наша страна имеет все необходимое для того, чтобы жить "собственным умом".

"Богатые недра, трудолюбивый народ, унаследованное от предшественников влечение к свободе. И только от нас зависит, воспользуемся ли мы своим историческим шансом должным образом. За Украину, за ее свободу, За честь и славу, за народ!", — говорится в обращении Владимира Хоришко, которое было написано на украинском языке.

[ + – ] Депутат Хоришко, прикрепивший к фотографии флаг РФ, написал обращение к украинцам

Пользователи Facebook не поверили в искренность слов Владимира Хоришко и предположили, что депутат Днепропетровского облсовета от ОПЗЖ "переобулся" после того, как его добавили в базу "Миротворца".

"Вова, а что произошло? Ты думаешь, тебе это поможет?", "Переобулся в воздухе. Уже обоср*лся, из Миротвоца не уберут", "Все у нас есть для того, чтобы жить собственным умом… Вот только ума не хватает…", "А Путин об этой вашей фантазии знает?", — написали комментаторы под публикацией народного избранника.

[ + – ] Депутат Хоришко, прикрепивший к фотографии флаг РФ, написал обращение к украинцам

[ + – ] Депутат Хоришко, прикрепивший к фотографии флаг РФ, написал обращение к украинцам

Напомним, 28 января СМИ сообщили о том, что депутат Днепропетровского облсовета от ОПЗЖ Владимир Хоришко прикрепил к своей фотографии в Facebook флаг страны-агрессора. По словам политика, он добавил российский триколор в знак дружбы с "братским народом". В одной из публикации, как утверждают журналисты, Владимир Хоришко заявил, что выступает за дружбу с Россией и Беларусью. На данный момент страница депутата недоступна.

После того, как Владимир Хоришко прикрепил к своей фотографии флаг РФ, депутата от ОПЗЖ добавили в базу "Миротворца". В профайле сказано, что политик является "пособником российских оккупантов" и "распространяет кремлевскую пропаганду".