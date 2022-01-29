Депутат з Дніпра, який прикріпив до свого фото прапор РФ, написав звернення українською

Володимир Хорішко заявив, що ні Байден, ні Путін не мають вирішувати долю України. Коментатори у Facebook не повірили у щирість слів депутата та заявили, що член ОПЗЖ "перевзувся" після потрапляння на "Миротворець".

Депутат Дніпропетровської обласної ради від політсили "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) Володимир Хорішко, який поставив собі на фотографію у Facebook прапор Росії, опублікував звернення українською мовою. Публікація з'явилася на другій сторінці політика у соцмережі.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Володимир Хорішко написав, що ні Джо Байден, ні Володимир Путін не мають вирішувати долю України.

За словами депутата Дніпропетровської облради, наша країна має все необхідне для того, щоб жити "власним розумом".

"Багаті надра, працьовитий народ, успадкований від попередників потяг до свободи. І лише від нас залежить, чи скористаємося ми своїм історичним шансом належним чином. За Україну, за її волю, За честь і славу, за народ!", — йдеться у зверненні Володимира Хорішка, яке було написано українською мовою.

[ + – ] Депутат Хорішко, який прикріпив до фотографії прапор РФ, написав звернення до українців

Користувачі Facebook не повірили у щирість слів Володимира Хорішка та припустили, що депутат Дніпропетровської облради від ОПЗЖ "перевзувся" після того, як його додали до бази "Миротворця".

"Вова, а що сталося? Ти думаєш, тобі це допоможе?", "А Путін про цю вашу фантазію знає?", — написали коментатори під публікацією народного обранця.

[ + – ] Депутат Хорішко, який прикріпив до фотографії прапор РФ, написав звернення до українців

[ + – ] Депутат Хорішко, який прикріпив до фотографії прапор РФ, написав звернення до українців

Нагадаємо, 28 січня ЗМІ повідомили про те, що депутат Дніпропетровської облради від ОПЗЖ Володимир Хорішко прикріпив до своєї фотографії у Facebook прапор країни-агресора. За словами політика, він додав російський триколор на знак дружби із "братським народом". В одній із публікацій, як стверджують журналісти, Володимир Хорішко заявив, що виступає за дружбу з Росією та Білоруссю. На даний момент сторінка депутата недоступна.

Після того, як Володимир Хорішко прикріпив до своєї фотографії прапор РФ, депутата від ОПЗЖ додали до бази "Миротворця". У профайлі сказано, що політик є "пособником російських окупантів" та "поширює кремлівську пропаганду".