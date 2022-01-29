По данным журналистов, сотрудники спецслужб переместили конфиденциальные файлы и оборудование в "безопасные места" в западных областях Украины.

Украинская разведка в условиях возможного вторжения армии РФ вывезла из Киева секретную документацию. Об этом пишет американское издание The Washington Post, ссылаясь на свои источники в руководстве Украины.

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Как утверждают инсайдеры, президент Владимир Зеленский не исключает, что Россия может решиться на новое вторжение, поэтому украинская армия активно готовится к возможному началу широкомасштабных боевых действий.

Помимо военных поставок и проведения тактических учений с использованием нового вооружения, украинские спецслужбы, по данным The WP, вывезли из Киева документацию и свое оборудование.

"Украинская разведка переместила конфиденциальные файлы и оборудование из своей штаб-квартиры в столице в безопасные места на западе страны… Существует раскол между его (Владимира Зеленского — ред.) административными советниками и тем, что он, возможно, слышит от своих военных и разведывательных служб. Я думаю, что Зеленский и его политическая команда работают, исходя из своего собственного набора приоритетов, и они не обязательно совпадают с приоритетами разведки и военных", — говорится в статье американского издания.

Отметим, что 29 января американское издание The Politico рассказало об отношении Белого дома к Владимиру Зеленскому. По данным журналистов, позиция украинского президента в условиях возможного вторжения армии РФ стала раздражать администрацию Джо Байдена.

28 января президент Украины Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции для иностранных журналистов, призвал страны Запада не нагнетать ситуацию на фоне возможного вторжения российских войск. По словам главы государства, месседжи, которые озвучивают мировые лидеры, негативно отражаются на украинской экономике и настроении общества.