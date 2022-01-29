За даними журналістів, співробітники спецслужб перемістили конфіденційні файли та обладнання у "безпечні місця" у західних областях України.

Українська розвідка за умов можливого вторгнення армії РФ вивезла з Києва секретну документацію. Про це пише американське видання The Washington Post, посилаючись на свої джерела у керівництві України.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Як стверджують інсайдери, президент Володимир Зеленський не відкидає, що Росія може зважитися на нове вторгнення, тому українська армія активно готується до можливого початку широкомасштабних бойових дій.

Крім військових постачань та проведення тактичних навчань з використанням нового озброєння, українські спецслужби, за даними The WP, вивезли з Києва документацію та своє обладнання.

"Українська розвідка перемістила конфіденційні файли та обладнання зі своєї штаб-квартири у столиці у безпечні місця на заході країни... Існує розкол між його (Володимира Зеленського — ред.) адміністративними радниками та тим, що він, можливо, чує від своїх військових та розвідувальних служб. Я думаю, що Зеленський і його політична команда працюють, виходячи зі свого власного набору пріоритетів, і вони не обов'язково співпадають із пріоритетами розвідки та військових", — йдеться у статті американського видання.

Зазначимо, що 29 січня американське видання The Politico розповіло про ставлення Білого дому до Володимира Зеленського. За даними журналістів, позиція українського президента в умовах можливого вторгнення армії РФ почала дратувати адміністрацію Джо Байдена.

28 січня президент України Володимир Зеленський, виступаючи на прес-конференції для іноземних журналістів, закликав країни Заходу не нагнітати ситуацію на тлі можливого вторгнення російських військ. За словами глави держави, меседжі, які озвучують світові лідери, негативно позначаються на українській економіці та настрої суспільства.