В Раду проходят 6 партий, "Евросолидарность" обогнала "слуг" почти на 7% — Центр Разумкова

Треть опрошенных считает партию Порошенко главной оппозиционной политической силой в стране.

Партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" обогнала пропрезидентскую политическую силу "Слуга народа" по уровню поддержки населения почти на 7% в рейтинге партий. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, в парламент прошли бы шесть политсил. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 28 по 31 января среди 1 206 респондентов.

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"Евросолидарность" набрала 25,2% поддержки определившихся с выбором избирателей и 17,5% среди всех респондентов. На втором месте оказалась партия "Слуга народа" — 18,4% и 12,8% соответственно. На третьем месте оказалась политсила экс-премьер-министра Юлии Тимошенко "Батькивщина" — 12,6% и 8,7%.

По итогам опроса, в парламент проходят:

"Европейская солидарность" (П. Порошенко) — 25,2% (17,5%);

"Слуга народа" (Е. Шуляк) — 18,4% (12,8% среди всех респондентов);

"Батькивщина" (Ю. Тимошенко) — 12,6% (8,7%);

ОПЗЖ (Ю. Бойко) — 9% (6,3%);

"Разумная политика" (Д. Разумков) — 8,7% (6,0%);

"Наши" (Е. Мураев) — 5,3% (3,7%).

Не преодолевают 5%-ый барьер:

"Сила и честь" (И. Смешко) — 4,8% (3,4%);

"Украинская стратегия Гройсмана" (В. Гройсман) — 3,2% (2,3%);

"Голос" (К. Рудык) — 2,3% (1,6%);

"Свобода" (О. Тягнибок) — 2,2% (1,5%);

"УДАР Виталия Кличко" (В. Кличко) — 2,2% (1,5%);

Радикальная партия Олега Ляшко (О. Ляшко) — 1,8% (1,2%);

Партия Шария (О. Бондаренко) — 1,7% (1,2%).

[ + – ] Результаты опроса Центра Разумкова

33,1% респондентов считают главной и реальной оппозицией к нынешней власти партию ЕС, 19% — ОПЗЖ, 11,3% — "Батькивщину", 3,1% — "Голос".

В пресс-релизе Центра Разумкова также указано, что, согласно опросу, проведенному с 23 по 27 октября 2021 года, поддержка "Евросолидарности" среди всех респондентов на тот момент была меньше, чем у "слуг народа", которые тогда лидировали в рейтинге — 12,4% и 15% соответственно.

Исследование проведено методом CATI (телефонный опрос). Было опрошено 1206 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

Напомним, январский опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что ЕС опережает "слуг" почти на 5%. Также результаты исследования свидетельствовали о том, что досрочных парламентских выборов хотят больше половины опрошенных.

Рост поддержки партии Порошенко происходит на фоне открытого в отношении него производства о торговле углем с пророссийскими террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Также Фокус писал, что, согласно данным Центра Разумкова, пятый президент догоняет действующего главу государства Владимира Зеленского по уровню поддержки избирателей.