До Ради проходять 6 партій, "Євросолідарність" обігнала "слуг" майже на 7% — Центр Разумкова
Третина опитаних вважає партію Порошенка головною опозиційною політичною силою в країні.
Партія п'ятого президента України Петра Порошенка "Європейська солідарність" випередила пропрезидентську політичну силу "Слуга народу" за рівнем підтримки населення майже на 7% у рейтингу партій. Якби вибори відбулися найближчої неділі, до парламенту пройшли б шість політсил. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 28 по 31 січня серед 1206 респондентів.
"Євросолідарність" набрала 25,2% підтримки виборців, що визначилися з вибором, і 17,5% серед усіх респондентів. На другому місці опинилася партія "Слуга народу" — 18,4% та 12,8% відповідно. На третьому місці опинилася політсила експрем'єр-міністра Юлії Тимошенко "Батьківщина" — 12,6% та 8,7%.
За підсумками опитування, до парламенту проходять:
- "Європейська солідарність" (П. Порошенко) — 25,2% (17,5%);
- "Слуга народу" (Є. Шуляк) — 18,4% (12,8% серед усіх респондентів);
- "Батьківщина" (Ю. Тимошенко) — 12,6% (8,7%);
- ОПЗЖ (Ю. Бойко) — 9% (6,3%);
- "Розумна політика" (Д. Разумков) — 8,7% (6,0%);
- "Наші" (Є. Мураєв) — 5,3% (3,7%).
Не долають 5%-бар'єр:
- "Сила та честь" (І. Смешко) — 4,8% (3,4%);
- "Українська стратегія Гройсмана" (В. Гройсман) — 3,2% (2,3%);
- "Голос" (К. Рудик) — 2,3% (1,6%);
- "Свобода" (О. Тягнибок) — 2,2% (1,5%);
- "УДАР Віталія Кличка" (В. Кличко) — 2,2% (1,5%);
- Радикальна партія Олега Ляшка (О. Ляшко) – 1,8% (1,2%);
- Партія Шарія (О. Бондаренко) – 1,7% (1,2%).
33,1% респондентів вважають головною та реальною опозицією до нинішньої влади партію ЄС, 19% — ОПЗЖ, 11,3% — "Батьківщину", 3,1% — "Голос".
У пресрелізі Центру Разумкова також зазначено, що, згідно з опитуванням, проведеним з 23 по 27 жовтня 2021 року, підтримка "Євросолідарності" серед усіх респондентів на той момент була меншою, ніж у "слуг народу", які тоді лідирували в рейтингу — 12 ,4% та 15% відповідно.
Дослідження проведено методом CATI (телефонне опитування). Було опитано 1206 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що становить доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% із ймовірністю 0,95.
Нагадаємо, січневе опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) показало, що ЄС випереджає "слуг" майже на 5%. Також результати дослідження свідчили, що дострокових парламентських виборів хочуть більше половини опитаних.
Зростання підтримки партії Порошенка відбувається на тлі відкритого щодо нього провадження про торгівлю вугіллям з проросійськими терористичними організаціями "ДНР" та "ЛНР".
Також Фокус писав, що, за даними Центру Разумкова, п'ятий президент наздоганяє чинного главу держави Володимира Зеленського за рівнем підтримки виборців.