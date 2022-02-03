На содержание Национальной полиции в 2021 году из госбюджета выделили почти 35 млрд грн

По сравнению с позапрошлым годом, сообщили Фокусу в ведомстве, финансирование деятельности правоохранителей увеличилось на сумму свыше миллиарда гривен.

На содержание Национальной полиции Украины в 2021 году из государственного бюджета было выделено почти 35 млрд гривен. Большая часть из этих средств ушла на зарплаты сотрудников ведомства. Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Фокуса.

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В общем фонде государственного бюджета на обеспечение деятельности силового ведомства в 2021 году было выделено 34 578 064 100 гривен, из которых на:

оплату труда и начисления на оплату труда — 28 536 597 163 грн;

материально-техническое обеспечение — 3 452 911 167 грн;

оплату коммунальных услуг и энергоносителей — 691 196 096 грн;

оплату других расходов — 1 897 359 674 грн.

Сумма выделенных на деятельность Нацполиции средств в прошлом году, в сравнении с 2020-м, когда на содержание ведомства было предусмотрено 33 550 981 100 грн, увеличилась на 1 027 083 000 грн.

Помимо этого, согласно постановлению Кабинета министров от 9 июня 2021 года №558, на доплаты полицейским, которые "обеспечивают жизнедеятельность населения" на фоне пандемии коронавирусной болезни было выделено 679 261 300 грн.

[ + – ] На содержание Нацполиции в 2021 году выделили почти 35 млрд гривен

[ + – ] На содержание Нацполиции в 2021 году выделили почти 35 млрд гривен

Глава Национальной полиции Игорь Клименко в 2021 году заработал на своей должности 1,47 млн гривен, сообщили в ведомстве на запрос Фокуса. При этом каждый месяц ему выплачивалась надбавка за "специфические условия прохождения службы в полиции" в размере от 41 730 грн до 41 975,32 грн. Примечательно, что аналогичную зарплату Клименко получил и в 2020 году.

Премии, решение о выплате которых принимается Министерством внутренних дел, Клименко в 2021 году не получал, в отличие от его заместителей, должностные оклады которых составляли 18-20 тыс. грн. Например, замглавы Нацполиции Алексей Руденко при окладе в 18 тыс. грн ежемесячно получал по 30,7-32 тыс. грн такой премии (170-178% от оклада).

А в сентябре первый заместитель главы ведомства, начальник уголовной полиции Михаил Кузнецов при окладе в 20 тыс. грн получил 50,9 тыс. грн премии по решению МВД (почти 255% от оклада).

Напомним, 11 января министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что с февраля этого года зарплата сотрудникам системы МВД всех категорий, включая полицейских, пограничников и бойцов Национальной гвардии, будет увеличена на 10%.

Также Фокус писал, что за прошлый год суммарное количество полицейских в Украине увеличилось примерно на 600 человек и к 1 января 2022 года достигло 134,3 тыс.