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На содержание Национальной полиции в 2021 году из госбюджета выделили почти 35 млрд грн

Руслан Зерницкий
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Фото: Нацполиция | Нацполиция в 2021 году получила в свое распоряжение более 34 млрд грн

По сравнению с позапрошлым годом, сообщили Фокусу в ведомстве, финансирование деятельности правоохранителей увеличилось на сумму свыше миллиарда гривен.

На содержание Национальной полиции Украины в 2021 году из государственного бюджета было выделено почти 35 млрд гривен. Большая часть из этих средств ушла на зарплаты сотрудников ведомства. Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Фокуса.

В общем фонде государственного бюджета на обеспечение деятельности силового ведомства в 2021 году было выделено 34 578 064 100 гривен, из которых на:

  • оплату труда и начисления на оплату труда — 28 536 597 163 грн;
  • материально-техническое обеспечение — 3 452 911 167 грн;
  • оплату коммунальных услуг и энергоносителей — 691 196 096 грн;
  • оплату других расходов — 1 897 359 674 грн.

Сумма выделенных на деятельность Нацполиции средств в прошлом году, в сравнении с 2020-м, когда на содержание ведомства было предусмотрено 33 550 981 100 грн, увеличилась на 1 027 083 000 грн.

Помимо этого, согласно постановлению Кабинета министров от 9 июня 2021 года №558, на доплаты полицейским, которые "обеспечивают жизнедеятельность населения" на фоне пандемии коронавирусной болезни было выделено 679 261 300 грн.

полиция зарплата, полиция бюджет, финансирование полиции, сколько получает полицейский украина
На содержание Нацполиции в 2021 году выделили почти 35 млрд гривен
полиция зарплата, полиция бюджет, финансирование полиции, сколько получает полицейский украина
На содержание Нацполиции в 2021 году выделили почти 35 млрд гривен

Глава Национальной полиции Игорь Клименко в 2021 году заработал на своей должности 1,47 млн гривен, сообщили в ведомстве на запрос Фокуса. При этом каждый месяц ему выплачивалась надбавка за "специфические условия прохождения службы в полиции" в размере от 41 730 грн до 41 975,32 грн. Примечательно, что аналогичную зарплату Клименко получил и в 2020 году.

Премии, решение о выплате которых принимается Министерством внутренних дел, Клименко в 2021 году не получал, в отличие от его заместителей, должностные оклады которых составляли 18-20 тыс. грн. Например, замглавы Нацполиции Алексей Руденко при окладе в 18 тыс. грн ежемесячно получал по 30,7-32 тыс. грн такой премии (170-178% от оклада).

А в сентябре первый заместитель главы ведомства, начальник уголовной полиции Михаил Кузнецов при окладе в 20 тыс. грн получил 50,9 тыс. грн премии по решению МВД (почти 255% от оклада).

полиция зарплата, полиция бюджет, финансирование полиции, сколько получает полицейский украина
полиция зарплата, полиция бюджет, финансирование полиции, сколько получает полицейский украина
полиция зарплата, полиция бюджет, финансирование полиции, сколько получает полицейский украина
полиция зарплата, полиция бюджет, финансирование полиции, сколько получает полицейский украина
полиция зарплата, полиция бюджет, финансирование полиции, сколько получает полицейский украина
полиция зарплата, полиция бюджет, финансирование полиции, сколько получает полицейский украина
полиция зарплата, полиция бюджет, финансирование полиции, сколько получает полицейский украина
полиция зарплата, полиция бюджет, финансирование полиции, сколько получает полицейский украина
полиция зарплата, полиция бюджет, финансирование полиции, сколько получает полицейский украина
полиция зарплата, полиция бюджет, финансирование полиции, сколько получает полицейский украина
полиция зарплата, полиция бюджет, финансирование полиции, сколько получает полицейский украина
полиция зарплата, полиция бюджет, финансирование полиции, сколько получает полицейский украина
полиция зарплата, полиция бюджет, финансирование полиции, сколько получает полицейский украина
полиция зарплата, полиция бюджет, финансирование полиции, сколько получает полицейский украина

Напомним, 11 января министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что с февраля этого года зарплата сотрудникам системы МВД всех категорий, включая полицейских, пограничников и бойцов Национальной гвардии, будет увеличена на 10%.

Также Фокус писал, что за прошлый год суммарное количество полицейских в Украине увеличилось примерно на 600 человек и к 1 января 2022 года достигло 134,3 тыс.