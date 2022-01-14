В Украине на начало 2022 года было 134,3 тыс. полицейских (документ)

За прошлый год количество сотрудников Национальной полиции увеличилось примерно на 600 человек. С начала 2021 года расширились штаты департаментов стратегических расследований, патрульной полиции и киберполиции.

По состоянию на 1 января 2022 года сотрудниками Национальной полиции Украины числились 134,3 тыс. человек. Об этом стало известно из ответа ведомства на запрос Фокуса.

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В Нацполиции сообщили, что в Департаменте патрульной полиции работали 16,1 тыс. человек, в Департаменте стратегических расследований — 3,2 тыс. человек, а в Департаменте киберполиции — 0,7 тыс. человек.

Примечательно, что по состоянию на 1 января 2021 года сотрудниками Национальной полиции Украины числились 133,7 тыс. человек. Соответственно, за год количество полицейских в стране увеличилось на 0,6 тыс.

В начале 2021 года в Департаменте патрульной полиции работали 15,9 тыс. человек, в Департаменте стратегических расследований — 3 тыс. человек, а в Департаменте киберполиции — 0,6 тыс. человек.

[ + – ] Ответ Нацполиции на запрос Фокуса касательно количества полицейских в Украине

Отметим, ранее Служба безопасности Украины (СБУ) на запрос Фокуса сообщила, что на их содержание в 2021 году из госбюджета было потрачено 14,8 млрд грн. В 2020 году эта сумма составила 12,2 млрд грн.

В ответ на другой запрос Фокуса в СБУ рассказали, что руководитель ведомства Иван Баканов на своей должности за 2021 год официально заработал 1,5 млн грн. Самую большую зарплату — 285 тыс. грн — он получил в декабре. Суммарно глава СБУ Баканов и его заместители за год заработали 5,7 млн грн.