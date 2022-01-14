В Україні на початок 2022 року було 134,3 тис. поліцейських (документ)

За минулий рік кількість працівників Національної поліції збільшилася приблизно на 600 осіб. З початку 2021 року розширилися штати департаментів стратегічних розслідувань, патрульної поліції та кіберполіції.

Станом на 1 січня 2022 року співробітниками Національної поліції України числилося 134,3 тис. осіб. Про це стало відомо з відповіді відомства на запит Фокусу.

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У Нацполіції повідомили, що в Департаменті патрульної поліції працювали 16,1 тис. осіб, у Департаменті стратегічних розслідувань — 3,2 тис. осіб, а в Департаменті кіберполіції — 0,7 тис. осіб.

Варто зазначити, що станом на 1 січня 2021 року співробітниками Національної поліції України вважалося 133,7 тис. осіб. Відповідно, за рік кількість поліцейських у країні збільшилася на 0,6 тис.

На початку 2021 року в Департаменті патрульної поліції працювали 15,9 тис. осіб, у Департаменті стратегічних розслідувань — 3 тис. осіб, а в Департаменті кіберполіції — 0,6 тис. осіб.

[ + – ] Відповідь Нацполіції на запит Фокусу щодо кількості поліцейських в Україні

Зазначимо, раніше Служба безпеки України (СБУ) на запит Фокусу повідомила, що на їх утримання у 2021 році з держбюджету було витрачено 14,8 млрд грн. У 2020 році ця сума становила 12,2 млрд грн.

У відповідь на інший запит Фокусу в СБУ розповіли, що керівник відомства Іван Баканов на своїй посаді за 2021 рік офіційно заробив 1,5 млн грн. Найбільшу зарплату — 285 тис. грн — він отримав у грудні. Сумарно голова СБУ Баканов і його заступники за рік заробили 5,7 млн грн.