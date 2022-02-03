На утримання Національної поліції у 2021 році з держбюджету виділили майже 35 млрд грн

Порівняно з позаминулим роком, повідомили Фокусу у відомстві, фінансування правоохоронних органів збільшилося на понад мільярд гривень.

На утримання Національної поліції України у 2021 році з державного бюджету було виділено майже 35 млрд гривень. Більшість із цих коштів пішла на зарплати співробітників відомства. Про це йдеться у відповіді Нацполіції на запит Фокуса.

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У загальному фонді державного бюджету на забезпечення діяльності силового відомства у 2021 році було виділено 34 578 064 100 гривень, з яких:

оплату праці та нарахування на оплату праці — 28 536 597 163 грн;

матеріально-технічне забезпечення — 3 452 911 167 грн;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 691 196 096 грн;

оплату інших витрат — 1 897 359 674 грн.

Сума виділених на діяльність Нацполіції коштів минулого року, порівняно з 2020-м, коли на утримання відомства було передбачено 33 550 981 100 грн, збільшилася на 1 027 083 000 грн.

Крім цього, згідно з постановою Кабінету Міністрів від 9 червня 2021 року №558, на доплати поліцейським, які "забезпечують життєдіяльність населення", на фоні пандемії коронавірусної хвороби було виділено 679 261 300 грн.

[ + – ] На утримання Нацполіції у 2021 році виділили майже 35 млрд гривень

[ + – ] На утримання Нацполіції у 2021 році виділили майже 35 млрд гривень

Голова Національної поліції Ігор Клименко у 2021 році заробив на своїй посаді 1,47 млн гривень, повідомили у відомстві на запит Фокуса. При цьому щомісяця йому виплачувалася надбавка за "специфічні умови проходження служби в поліції" у розмірі від 41 730 грн до 41 975,32 грн. Примітно, що аналогічну зарплатню Клименко отримав і 2020 року.

Премії, рішення про виплату яких ухвалюється Міністерством внутрішніх справ, Клименко у 2021 році не отримував, на відміну від його заступників, посадові оклади яких становили 18-20 тис. грн. Наприклад, заступник голови Нацполіції Олексій Руденко при окладі 18 тис. грн щомісяця отримував по 30,7-32 тис. грн такої премії (170-178% від окладу).

А у вересні перший заступник голови відомства, начальник кримінальної поліції Михайло Кузнєцов при окладі 20 тис. грн отримав 50,9 тис. грн премії за рішенням МВС (майже 255% від окладу).

Нагадаємо, 11 січня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що з лютого цього року зарплату співробітникам системи МВС усіх категорій, включаючи поліцейських, прикордонників та бійців Національної гвардії, буде збільшено на 10%.

Також Фокус писав, що за минулий рік сумарна кількість поліцейських в Україні збільшилася приблизно на 600 осіб та до 1 січня 2022 року досягла 134,3 тис.