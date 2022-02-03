"Мы с Украиной все ближе": Поклонская будет защищать "права россиян" в нашей стране

По словам экс-депутата Госдумы, она "всегда занималась защитой прав человека" и в рамках своих полномочий анонсировала встречи с гражданами РФ за границей.

Экс-прокурор аннексированного Крыма и бывший депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская на должности замглавы "Россотрудничества" намерена защищать права россиян в Украине. Об этом топ-чиновница заявила в комментарии подконтрольму оккупационным властям агентству "Крыминформ".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам Натальи Поклонской, к исполнению своих обязанностей она приступит на следующей неделе.

Приоритетным заданием на должности замглавы "Россотрудничества", по словам экс-прокурора оккупированного Крыма, для нее будет защита прав соотечественников, в том числе в Украине, с которой Россия "становится все ближе и ближе".

"Для меня это не новая сфера деятельности, потому что я всегда занималась защитой прав человека, миром, безопасностью. Мой российско-украинский опыт здесь очень пригодится", — заявила Наталья Поклонская в комментарии агентству.

Как отметила замглавы "Россотрудничества", в рамках своих полномочий она планирует проводить встречи с гражданами Российской Федерации за границей.

В своем Facebook Наталья Поклонская назвала указ президента РФ Владимира Путина о ее назначении в федеральное агентство "возможностью работать для людей и страны".

Бывший прокурор оккупированного Крыма еще раз заявила, что всегда отстаивала права и свободы людей.

"Поэтому работа с соотечественниками, защита их прав (в том числе и в Украине) для меня является приоритетом, и весь свой российско-украинский опыт буду применять на новой должности. Очень рада, что теперь работаю в команде Россотрудничества!", — добавила Наталья Поклонская в своем Facebook.

[ + – ] Наталья Поклонская хочет защищать права россиян в Украине

"Россотрудничество" — федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, которые проживают за границей, и по международному сотрудничеству. Ведомство напрямую подчиняется президенту России Владимиру Путину. На сегодняшний день "Россотрудничество" представлено в 81 странах мира. В 2018 году СБУ обращалась к Совету нацбезопасности и обороны Украины с просьбой внести федеральное агентство в санкционный список.

Отметим, что 2 февраля Наталья Поклонская указом Владимира Путина была назначена заместителем главы "Россотрудничества". Этим же документом бывший прокурор оккупированного Крыма была уволена с должности посла Российской Федерации в Кабо-Верде.

Еще в октябре 2021 года Владимир Путин своим указом назначил Наталью Поклонскую российским послом в Республику Кабо-Верде, которая расположена на вулканическом архипелаге возле Африки. Однако экс-прокурор оккупированного Крыма так и не вступила в должность из-за "личных обстоятельств".