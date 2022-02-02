Поклонскую уволили с должности посла в Кабо-Верде: Путин нашел ей новую работу

Экс-прокурор Крыма будет заниматься имиджем современной России за рубежом на должности замглавы "Россотрудничества".

Президент РФ Владимир Путин снял с должности российского посла в островном государстве Кабо-Верде Наталью Поклонскую, которая ранее была депутатом Госдумы, а прежде возглавляла "крымскую прокуратуру". Об этом сообщается в соответствующем указе президента РФ.

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Своим следующим указом Путин назначил Поклонскую заместителем главы "Россотрудничества" — федерального агентства, заявленная цель которого состоит в содействии распространению за рубежом объективного представления о современной России.

Напомним, что СБУ инициирует судебное разбирательство в отношении высокопоставленных чиновников оккупированного Крыма. По делу проходит в общей сложности 8 человек, в т.ч. экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская и назначенный "руководителем республики" Сергей Аксенов.

Следствие считает, что в период с февраля по март 2014 года представители российской оккупационной администрации активно участвовали в силовом свержении конституционного строя, а также в изменении украинских территорий. Упомянутые лица оказывали пособничество РФ и вели подрывную деятельность против украинской государственности.

Ранее Фокус сообщал, что Наталья Поклонская прочла стихи Скрябина на украинском, чем навлекла на себя гнев некоторой части своих подписчиков в соцсетях, пользователи из РФ были возмущены тем, что "экс-прокурор" Крыма не популяризирует русскую культуру.