Поклонську звільнили з посади посла в Кабо-Верде: Путін знайшов їй нову роботу

Експрокурорка Криму займатиметься іміджем сучасної Росії за кордоном на посаді заступника голови "Росспівробітництва".

Президент РФ Володимир Путін зняв з посади російського посла в острівній державі Кабо-Верде Наталю Поклонську, яка раніше була депутатом Держдуми, а насамперед очолювала "кримську прокуратуру". Про це повідомляється у відповідному указі президента РФ.

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Своїм наступним указом Путін призначив Поклонську заступником голови "Росспівробітництва" — федерального агентства, заявлена мета якого полягає у сприянні поширенню за кордоном об'єктивного уявлення про сучасну Росію.

Нагадаємо, що СБУ ініціює судовий розгляд щодо високопосадовців окупованого Криму. У справі проходить загалом 8 осіб, зокрема експрокурорка Криму Наталія Поклонська та призначений "керівником республіки" Сергій Аксьонов.

Слідство вважає, що в період з лютого по березень 2014 року представники російської окупаційної адміністрації брали активну участь у силовому поваленні конституційного ладу, а також у зміні українських територій. Згадані особи надавали допомогу РФ і вели підривну діяльність проти української державності.

Раніше Фокус повідомляв, що Наталія Поклонська прочитала вірші Скрябіна українською, чим викликала на себе гнів певної частини своїх підписників у соцмережах, користувачі з РФ були обурені тим, що "експрокурорка" Криму не популяризує російську культуру.