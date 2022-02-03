"Ми з Україною все ближче": Поклонська захищатиме "права росіян" у нашій країні

За словами ексдепутатки Держдуми, вона "завжди займалася захистом прав людини" і в межах своїх повноважень анонсувала зустрічі з громадянами РФ за кордоном.

Експрокурорка анексованого Криму та колишня депутатка Держдуми РФ Наталія Поклонська на посаді заступника голови "Росспівробітництва" має намір захищати права росіян в Україні. Про це топчиновниця заявила у коментарі підконтрольному окупаційній владі агентству "Кримінформ".

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За словами Наталії Поклонської, до виконання своїх обов'язків вона приступить наступного тижня.

Пріоритетним завданням на посаді заступниці голови "Росспівробітництва", за словами експрокурорки окупованого Криму, для неї буде захист прав співвітчизників, зокрема в Україні, з якою Росія "стає дедалі ближче".

"Для мене це не нова сфера діяльності, тому що я завжди займалася захистом прав людини, миром, безпекою. Мій російсько-український досвід тут стане в нагоді", — заявила Наталія Поклонська в коментарі агентству.

Як зазначила заступниця голови "Росспівробітництва", у межах своїх повноважень вона планує проводити зустрічі з громадянами Російської Федерації за кордоном.

У своєму Facebook Наталія Поклонська назвала указ президента РФ Володимира Путіна про її призначення у федеральне агентство "можливістю працювати для людей та країни".

Колишня прокурорка окупованого Криму ще раз заявила, що завжди відстоювала права та свободи людей.

"Тому робота зі співвітчизниками, захист їхніх прав (зокрема і в Україні) для мене є пріоритетом, і весь свій російсько-український досвід застосовуватиму на новій посаді. Дуже рада, що тепер працюю в команді Росспівробітництва!", — додала Наталія Поклонська у своєму Facebook.

[ + – ] Наталія Поклонська хоче захищати права росіян в Україні

"Росспівробітництво" — федеральне агентство у справах СНД, співвітчизників, які проживають за кордоном, та з міжнародного співробітництва. Відомство безпосередньо підпорядковується президентові Росії Володимиру Путіну. На сьогодні "Росспівробітництво" представлено у 81 країнах світу. У 2018 році СБУ зверталася до Ради нацбезпеки та оборони України з проханням внести федеральне агентство до списку санкцій.

Зазначимо, що 2 лютого Наталію Поклонську указом Володимира Путіна було призначено заступником голови "Росспівробітництва". Цим же документом колишню прокурорку окупованого Криму було звільнено з посади посла Російської Федерації в Кабо-Верде.

Ще у жовтні 2021 року Володимир Путін своїм указом призначив Наталю Поклонську російським послом у Республіці Кабо-Верде, яка розташована на вулканічному архіпелазі біля Африки. Проте експрокурорка окупованого Криму так і не вступив на посаду через "особисті обставини".