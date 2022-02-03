ДТП с Трухиным: Шмыгаль рассказал, грозит ли Монастырскому ответственность (видео)

Премьер Украины заверил журналистов, что подобной практики закон не предусматривает и призвал представителей СМИ дождаться "решений правоохранительных органов".

Министру внутренних дел Денису Монастырскому не грозит дисциплинарное производство из-за того, что Нацполиция не приобщила к делу по ДТП с нардепом Александром Трухиным видео с боди-камер патрульного. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил журналистам 3 февраля.

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По его словам, закон не предусматривает такой меры по отношению к главе МВД.

"Давайте дождемся решений правоохранительных органов и тогда будем делать все выводы", — сказал Шмыгаль.

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Нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин устроил аварию на Бориспольской трассе под Киевом 23 августа прошлого года. После огласки в СМИ об участии парламентария в инциденте, через некоторое время в новостях исчезла его фамилия, как фигуранта ДТП.

Недавно появилось видео с боди-камеры патрульного с места аварии с Трухиным. На нем нардеп пытался "договориться" с главой МВД Денисом Монастырским по поводу случившегося, а также предлагал копам 150 тыс. гривен, чтобы спокойно замять дело.

Трухин 2 февраля сообщил, что понимает политическую ответственность за свое поведение на месте аварии и готов сложить депутатский мандат, если того потребует ситуация и его коллеги по фракции. Также он оправдал свои действия состоянием шока и добавил, что готов и далее сотрудничать со следствием.