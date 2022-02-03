ДТП з Трухіним: Шмигаль розповів, чи загрожує Монастирському дисциплінарна відповідальність (відео)

Прем'єр України запевнив журналістів, що подібної практики закон не передбачає та закликав представників ЗМІ дочекатися "рішень правоохоронних органів".

Міністру внутрішніх справ Денису Монастирському не загрожує дисциплінарне провадження через те, що Нацполіція не долучила до справи про ДТП із нардепом Олександром Трухіним відео з боді-камер патрульного. Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив журналістам 3 лютого.

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За його словами, закон не передбачає такого заходу щодо голови МВС.

"Давайте дочекаємося рішень правоохоронних органів і тоді робитимемо всі висновки", — сказав Шмигаль.

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Нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін скоїв аварію на Бориспільській трасі під Києвом 23 серпня минулого року. Після розголосу у ЗМІ про участь парламентаря в інциденті через деякий час у новинах зникло його прізвище як фігуранта ДТП.

Нещодавно з'явилося відео з боді-камери патрульного з місця аварії з Трухіним. На ньому нардеп намагався "домовитися" з головою МВС Денисом Монастирським з приводу того, що трапилося, а також пропонував копам 150 тис. гривень, щоб спокійно зам'яти справу.

Трухін 2 лютого повідомив, що розуміє політичну відповідальність за свою поведінку на місці аварії і готовий скласти депутатський мандат, якщо цього вимагатиме ситуація та його колеги з фракції. Також він виправдав свої дії станом шоку та додав, що готовий і надалі співпрацювати зі слідством.