ГБР подозревает руководство "Голоса" в растрате более миллиона гривен из бюджета (видео)

Силовики утверждают, что пришли к такому выводу во время анализа отчетности политической силы, в ходе которой выяснилось, что с несколько договоров между руководством партии и ФЛП имеют признаки фиктивности.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможной растраты бюджетных денег руководством политической партии "Голос" на сумму больше 1 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что сотрудники НАПК во время анализа отчетности политической силы обнаружили, что заключенные руководством партии с несколькими ФЛП договоры по оказанию услуг и выполнению работ имеют признаки фиктивности. НАЗК составило об этом соответствующий акт.

Следователи ГБР проводят досудебное расследование, в ходе которого проверяют обстоятельства возможной растраты бюджетных средств руководством "Голоса" в особо крупных размерах. Несколько народных депутатов были допрошены в качестве свидетелей.

Отмечается, что уголовное производство против руководства "Голоса" открыто по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 159-1 УК Украины (нарушение порядка финансирования политической партии и присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах или организованной группой).

По этих статьях предусматривается наказание в виде лишения свободы до 12 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

[ + – ] ГБР допросило лидера партии "Голос" Киру Рудык

В ГБР также отметили, что уголовное производство было открыто еще 20 ноября 2021 года.

Что говорят в самой партии?

Лидер партии "Голос" Кира Рудык во время общения с журналистами после допроса в ГБР заявила, что она уверена — уголовное производство сфабриковано Офисом президента.

"То, что это дело сфабриковано со стороны офиса президента у меня не вызывает никаких сомнений", — отметила Рудык.

Нардеп считает, что появление уголовного дела прямо связано с оппозиционной политической деятельностью лично ее и партии.

Также она заявила, что открытое уголовное дело "не содержит ни одного логического, правового или юридического основания".

В комментарии журналистам адвокат Киры Рудык Назар Кульчицкий заявил, что уголовное дело касается растраты денег политической партии "Голос", а не госбюджета. А основанием для уголовного расследования стало сообщение в СМИ, а не материалы НАПК, как утверждает ГБР.

Напомним, 2 февраля Кира Рудык заявила, что ГБР вызывает ее на допрос в качестве свидетеля по делу о возможной растрате партийных средств.

Ранее Фокус сообщал, что ГБР пришло с обыском в Укртрансбезопасность из-за закупки униформы на 4 млн грн.

Также ГБР провела обыски у "слуги" из объединения "Разумная политика". В ведомстве заявили, что обыски у нардепа Олега Воронько проводят по факту подделки документов.