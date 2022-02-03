ДБР підозрює керівництво "Голосу" в розтраті понад мільйона гривень з бюджету (відео)

Силовики стверджують, що дійшли такого висновку під час аналізу звітності політичної сили, у ході якої з'ясувалося, що кілька договорів між керівництвом партії та ФОП мають ознаки фіктивності.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливої розтрати бюджетних грошей керівництвом політичної партії "Голос" на суму понад 1 мільйон гривень. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Зазначається, що співробітники НАЗК під час аналізу звітності політичної сили виявили, що укладені керівництвом партії з кількома ФОП договори щодо надання послуг та виконання робіт мають ознаки фіктивності. НАЗК становило про це відповідний акт.

Слідчі ДБР проводять досудове розслідування, під час якого перевіряють обставини можливої розтрати бюджетних коштів керівництвом "Голосу" в особливо великих розмірах. Кілька народних депутатів були допитані як свідки.

Зазначається, що кримінальне провадження проти керівництва "Голосу" відкрито за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 159-1 КК України (порушення порядку фінансування політичної партії та присвоєння, розтрата майна в особливо великих розмірах чи організованою групою).

За цими статтями передбачається покарання як позбавлення волі до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади терміном до трьох років і з конфіскацією майна.

[ + – ] ДБР допитало лідерку партії "Голос" Кіру Рудик

У ДБР також зазначили, що кримінальне провадження було відкрито ще 20 листопада 2021 року.

Що кажуть у самій партії?

Лідерка партії "Голос" Кіра Рудик під час спілкування з журналістами після допиту в ДБР заявила, що вона впевнена — кримінальне провадження сфабриковане Офісом президента.

"Те, що ця справа сфабрикована з боку офісу президента, у мене не викликає жодних сумнівів", — зазначила Рудик.

Нардепка вважає, що поява кримінальної справи прямо пов'язана з опозиційною політичною діяльністю особисто її та партії.

Також вона заявила, що відкрита кримінальна справа "не містить жодної логічної, правової або юридичної підстави".

У коментарі журналістам адвокат Кіри Рудик Назар Кульчицький заявив, що кримінальна справа стосується витрати грошей політичної партії "Голос", а не держбюджету. А підставою для кримінального розслідування стало повідомлення у ЗМІ, а не матеріали НАЗК, як стверджує ДБР.

Нагадаємо, 2 лютого Кіра Рудик заявила, що ДБР викликає її на допит як свідка у справі про можливу розтрату партійних коштів.

Раніше Фокус повідомляв, що ДБР прийшло з обшуком до Укртрансбезпеки через закупівлю уніформи на 4 млн грн.

Також ДБР провела обшуки у "слуги" з об'єднання "Розумна політика". У відомстві заявили, що обшуки в нардепа Олега Воронько проводять за фактом фальшування документів.