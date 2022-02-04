"Если бы он позвонил, был бы послан": Монастырский о скандальном видео с Трухиным (видео)

Глава МВД заверил, что крайне негативно относиться к предложениям "порешать", а звонок от Трухина он отрицает.

Министр внутренних дел Денис Монастырский утверждает, что не видел ранее видео с нардепом Александром Трухиным после ДТП, прежде чем его опубликовали журналисты. Также чиновник отрицает информацию, что Трухин звонил ему по поводу аварии. Об этом глава МВД заявил на брифинге во время проведения тактико-специальных учений подразделений МВД в Киевской области.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По его словам, любое лицо должно отвечать перед законом за свои действия, даже если это народный депутат.

"Звонил ли он (Трухин) с места происшествия? Я могу сказать, здесь присутствуют мои коллеги, бывшие народные депутаты, могут подтвердить, что я чрезвычайно негативно отношусь к любым вопросам "порешать". И если бы он мне позвонил, был бы послан в тот же момент", — отметил министр.

Монастырский добавил, что когда узнал об аварии, ему рассказали о разных версиях свидетелей касаемо того, кто был за рулем. Но о существовании видео он не знал, так как ему сказали, что не все экипажи оснащены боди-камерами.

"Сейчас проводится служебное расследование Нацполицией. Я думаю, что они прокомментируют в ближайшее время: каким образом, где это видео могло быть передано или исчезло", — подытожил глава МВД.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин заявил о готовности сложить мандат, если того потребует ситуация (с ДТП) и команда — коллеги по фракции. Он добавил, что осознает политическую ответственность за свои поступки и оправдывает реакцию после аварии состоянием шока.

Как известно, "слуга" устроил ДТП в августе прошлого года. Недавно СМИ опубликовали видео с Трухиным после аварии, на котором политик говорил, что позвонит Монастырскому "договориться".