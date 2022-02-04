"Якби він подзвонив, був би посланий": Монастирський про скандальне відео з Трухіним (відео)

Голова МВС запевнив, що вкрай негативно ставиться до пропозицій "рішати", а дзвінок від Трухіна він заперечує.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський стверджує, що раніше не бачив відео з нардепом Олександром Трухіним після ДТП, перш ніж його опублікували журналісти. Також чиновник заперечує інформацію, що Трухін телефонував йому щодо аварії. Про це голова МВС заявив на брифінгу під час проведення тактико-спеціальних навчань підрозділів МВС у Київській області.

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За його словами, будь-яка особа має відповідати перед законом за свої дії навіть якщо це народний депутат.

"Чи дзвонив він (Трухін) з місця події? Я можу сказати, тут присутні мої колеги, колишні народні депутати, можуть підтвердити, що я надзвичайно негативно ставлюся до будь-яких питань "парішати". І якби він мені зателефонував, був би посланий в той самий момент", — зазначив міністр.

Монастирський додав, що коли дізнався про аварію, йому розповіли про різні версії свідків стосовно того, хто був за кермом. Але про існування відео він не знав, тому що йому сказали, що не всі екіпажі оснащені боді-камерами.

"Наразі проводиться службове розслідування Нацполіцією. Я думаю, що вони прокоментують найближчим часом: яким чином, де це відео могло бути передане або зникло", — підсумував голова МВС.

Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін заявив про готовність скласти мандат, якщо цього вимагатиме ситуація (з ДТП) і команда — колеги з фракції. Він додав, що усвідомлює політичну відповідальність за свої вчинки та виправдовує реакцію після аварії станом шоку.

Як відомо, "слуга" влаштував ДТП у серпні минулого року. Нещодавно ЗМІ опублікували відео з Трухіним після аварії, на якому політик говорив, що зателефонує до Монастирського "домовитися".