Ткаченко упрекнул газету Bild в дезинформации по поводу планов Кремля по оккупации Украины

Министр культуры заявил, что фейки могут распространять не только украинские и российские, "но и иностранные СМИ".

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко назвал публикацию немецкой газеты Bild о планах РФ по захвату Украины, а также обустройству на ее территории лагерей для несогласных с оккупацией государства примером дезинформации и призвал использовать официальные источники информации. Соответствующий пост чиновник опубликовал в своем телеграм-канале 7 февраля.

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По словам Ткаченко, на данный момент бывает сложно понять, правдива ли новость или она является фейком, и это касается не только украинских или российских, "но и иностранных СМИ".

Министр выразил мнение, что средства массовой информации могут публиковать дезинформацию, которая выгодна "правительствам и спецслужбам собственных стран".

В качестве примера Ткаченко привел статью в немецкой газете Bild — "теперь вижу там новые пугалки о лагерях для несогласных с путинской политикой". Министр заверил, что эта информация "не соответствует действительности".

Глава Минкульта призвал граждан использовать официальные источники, такие как сообщения от Офиса президента, Министерства обороны, Министерства иностранных дел и Министерства внутренних дел.

"Они, в свою очередь, уверяют, что Украина готова к любому развитию ситуации, хотя широкомасштабный конфликт считаем маловероятным", — отметил Ткаченко.

Также министр заявил, что украинские власти продолжат призывать иностранные издания "не считать ОРДЛО ньюзмейкерами" и отказаться от поездок на неподконтрольные правительству территории Донецкой и Луганской области из соображений безопасности.

[ + – ] Пост Ткаченко

Напомним, издание Bild со ссылкой на источник в разведке сообщило, что вторжение России в Украину с большой долей вероятности начнется в феврале-марте этого года в случае, "если Путин не передумает". Помимо этого в публикации говорилось о плане Кремля по осаде украинских городов, вслед за чем должны активизироваться "лояльные Путину" политики. Далее Москва, по данным журналистов планирует создать в Киеве марионеточный парламент — "Народную Раду" — заменив ею "Верховную Раду", после чего правительство должно объявить чрезвычайное положение и создать места для содержания несогласных с российской оккупацией украинцев. В итоге, как утверждает издание, Россия стремится к формированию "Союзного государства", состоящего из Украины, Беларуси и РФ.

В свою очередь в интервью британскому изданию Guardian, экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что для захвата и оккупации Украины РФ понадобится около 200 тыс. солдат, однако такого количества военных у границ страны пока не наблюдается.