Ткаченко дорікнув газеті Bild у дезінформації щодо планів Кремля з окупації України

Міністр культури заявив, що фейки можуть поширювати не лише українські та російські, а й іноземні ЗМІ.

Міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко назвав публікацію німецької газети Bild про плани РФ із захоплення України, а також облаштування на її території таборів для незгодних із окупацією держави прикладом дезінформації та закликав використати офіційні джерела інформації. Відповідний пост чиновник опублікував у своєму телеграм-каналі 7 лютого.

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За словами Ткаченка, наразі буває складно зрозуміти, чи правдива новина, чи вона є фейком, і це стосується не лише українських чи російських, а й іноземних ЗМІ.

Міністр висловив думку, що засоби масової інформації можуть публікувати дезінформацію, яка вигідна "урядам і спецслужбам власних країн".

Як приклад Ткаченко навів статтю в німецькій газеті Bild — "тепер бачу там нові лякалки про табори для незгодних із путінською політикою". Міністр запевнив, що ця інформація "не відповідає дійсності".

Глава Мінкульту закликав громадян використати офіційні джерела, такі як повідомлення від Офісу президента, Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ і Міністерства внутрішніх справ.

"Вони, у свою чергу, запевняють, що Україна готова до будь-якого розвитку ситуації, хоча широкомасштабний конфлікт вважаємо малоймовірним", — зазначив Ткаченко.

Також міністр заявив, що українська влада продовжить закликати іноземні видання "не вважати ОРДЛО ньюзмейкерами" та відмовитися від поїздок на непідконтрольні уряду території Донецької та Луганської області з міркувань безпеки.

[ + – ] Пост Ткаченка

Нагадаємо, видання Bild із посиланням на джерело в розвідці повідомило, що вторгнення Росії в Україну з великою ймовірністю розпочнеться в лютому-березні цього року у випадку, "якщо Путін не передумає". Крім цього, у публікації йшлося про план Кремля щодо облоги українських міст, після чого мають активізуватися "лояльні до Путіна" політики. Далі Москва, за даними журналістів, планує створити в Києві маріонетковий парламент — "Народну Раду" — замінивши нею "Верховну Раду", після чого уряд має оголосити надзвичайний стан і створити місця для утримання незгодних із російською окупацією українців. У результаті, як стверджує видання, Росія прагне формування "Союзної держави", що складається з України, Білорусі та РФ.

У свою чергу в інтерв'ю британському виданню Guardian ексміністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що для захоплення й окупації України РФ знадобиться близько 200 тис. солдатів, однак такої кількості військових біля кордонів країни поки що не спостерігається.